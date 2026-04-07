Topic followed successfullyGo to BHku
Iran kemuka pelan 10 perkara tamatkan perang, tolak gencatan senjata
Apr 7, 2026 | 12:25 PM
Penduduk Iran melepasi papan iklan politik besar yang memaparkan bendera kebangsaan Iran di Dataran Valiasr, Tehran pada 6 April 2026 ketika Iran mengemukakan cadangan yang menggariskan pendiriannya untuk menamatkan peperangan, dengan menolak gencatan senjata sementara dan sebaliknya menuntut penyelesaian yang kekal. - EPA
TEHERAN: Iran pada 6 April mengemukakan pelan 10 perkara untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat dan Israel, menurut laporan media rasmi negara itu, ketika tekanan meningkat menjelang tarikh akhir baharu yang ditetapkan Presiden Amerika Syarkat, Donald Trump.
Pelan tersebut disampaikan melalui Pakistan, yang bertindak sebagai perantara utama dalam konflik ini, namun dilihat belum mampu menyelesaikan isu kritikal sebelum ancaman serangan baharu oleh Washington.
Laporan berkaitan
