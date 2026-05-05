Hukuman rotan, sebagai langkah disiplin, hanya digunakan “jika semua kaedah lain tidak mencukupi”, dan sekolah-sekolah mesti mematuhi protokol keselamatan pelajar yang ketat, kata Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee, di Parlimen pada 5 Mei.

Hukuman rotan perlu diluluskan oleh pengetua sekolah dan hanya dilaksanakan oleh guru yang diberi kuasa, tambah Encik Lee sebagai menjawab pertanyaan beberapa Anggota Parlimen (AP) mengenai penggunaan kaedah itu untuk menangani isu buli di sekolah.