Isu Taiwan: Xi beri amaran tegas kepada Trump
May 14, 2026 | 1:46 PM
Presiden China, Xi Jinping, dan Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, memeriksa kawalan kehormat semasa upacara sambutan rasmi di Great Hall of the People di Beijing, China, pada 14 Mei 2026. - Foto REUTERS
BEIJING: Presiden China, Encik Xi Jinping, telah memberi amaran tegas kepada Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, mengenai isu Taiwan ketika kedua-dua pemimpin itu memulakan sidang puncak penting di Beijing pada 14 Mei.
Encik Xi berkata isu Taiwan boleh mencetuskan pertembungan berbahaya antara dua kuasa besar dunia itu sekiranya tidak ditangani dengan berhati-hati.
