Jumlah kematian Covid-19 di AS lepasi korban flu 1918, Berita Dunia - BeritaHarian.sg

NEW YORK: Jumlah kematian berkaitan pandemik Covid-19 di Amerika Syarikat telah melepasi jumlah yang maut dalam pandemik influenza pada 1918 - satu perkembangan yang dapat dielakkan dengan adanya vaksin, kata pakar.

AS telah melaporkan 675,446 kematian sehingga kelmarin, menurut data Universiti Johns Hopkins - melebihi 675,000 orang yang dianggarkan telah meninggal satu abad sebelumnya ekoran pandemik influenza.

AS mencapai angka kematian tinggi itu walaupun adanya sebilangan vaksin Covid-19, yang dihasilkan dalam masa singkat dalam satu perkembangan luar biasa dalam sejarah sains perubatan sejak seabad lalu.

Namun usaha inokulasi telah diketepikan kira-kira 70 juta penduduk AS yang layak, banyak di antaranya didorong ahli politik Republican dan media konservatif.

"Begitu banyak orang yang meninggal dunia walaupun ada ubat-ubatan moden dan ini sangat menyedihkan," kata Encik Eric Topol, pengarah Institut Penyelidikan Translational Scripps, sambil menarik perhatian bahawa tidak ada ventilator atau vaksin pada 1918.

"Angka yang kita ada adalah angka yang jauh lebih buruk daripada yang seharusnya di AS."

Angka tinggi kematian di AS berlaku sedang varian Delta yang berjangkit dengan cepat telah mendorong AS ke fasa baru yang bahaya, menghapuskan harapan bahawa wabak itu telah berlalu dan menjadikan ketibaan musim sejuk yang tidak menentu.

Namun, perbandingan dengan pandemik 1918 bukanlah sempurna.

Kini AS mempunyai kira-kira tiga kali lebih banyak penduduk berbanding seabad lalu, yang bermakna kadar kematian dahulu adalah sekitar sepertiga lebih tinggi.

Pandemik 1918 juga menyasarkan banyak orang muda, sedangkan Covid-19 setakat ini kebanyakannya telah meragut nyawa mereka yang berusia 65 tahun ke atas, dengan pandemik itu berlaku dengan cara yang sangat berbeza, menurut John Barry, penulis "The Great Influenza: The Story of the Deadliest Pandemic in History".

Beliau berkata pandemik pada 1918 menyebabkan kerosakan besar semasa tempoh 14 hingga 15 minggu pada akhir tahun itu.

"Ia jauh lebih aktif, lebih menakutkan," kata Encik Barry mengenai tragedi seabad lalu itu.

Namun beliau berkata kesan daripada Covid-19 adalah lebih lama, "dan kerosakan ekonomi adalah jauh lebih besar".

Cuma anggaran kematian 675,000 dari 1918-19 didasarkan pada perkiraan data yang kurang menyeluruh.

Bagi Covid-10, walaupun tidak sempurna, perangkaan pandemik kali ini adalah lebih baik.

Vaksinasi di AS telah dilancarkan pada Disember tahun lalu, dan telah disediakan secara meluas selama berbulan-bulan.

Sejak itu, sebahagian besar kes kematian adalah dalam kalangan mereka yang tidak divaksinasi. - Agensi berita.

