'KAWASAN MAUT': Seorang lelaki dilihat berada dalam sebuah bas di Spring Creek Towers di East New York pada 19 Mei lalu. Menurut data terbaharu yang didedahkan Jabatan Kesihatan Kota New York, kawasan itu dan di sekeliling Spring Creek Towers di East New York merupakan salah satu kawasan paling teruk terjejas dengan jangkitan koronavirus, dengan nisbah kematian di kota itu adalah 612 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Data itu, yang memperincikan kematian berkaitan Covid-19 dan kes mengikut kawasan, menunjukkan kawasan dengan poskod 11239 hadapi kadar kematian tertinggi.

- Foto: AFP