Lebih 10,000 penduduk Gaza gagal tunai haji akibat perang, penutupan sempadan
May 18, 2026 | 11:25 AM
Penduduk Palestin berjalan di luar sebuah bangunan kediaman yang musnah akibat serangan Israel di kawasan Rimal, Bandar Gaza pada 16 Mei 2026. Lebih 10,000 rakyat Palestin di Gaza dilaporkan gagal menunaikan ibadah Haji sepanjang tiga tahun kebelakangan ini susulan perang Israel di wilayah itu serta penutupan berterusan pintu sempadan, menurut Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Agama Gaza. - Foto AFP
GAZA: Lebih 10,000 rakyat Palestin di Gaza dilaporkan gagal menunaikan ibadah Haji sepanjang tiga tahun kebelakangan ini susulan perang Israel di wilayah itu serta penutupan berterusan pintu sempadan, menurut Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Agama Gaza.
Kementerian itu turut memaklumkan bahawa sekurang-kurangnya 71 individu meninggal dunia ketika menunggu peluang untuk berangkat ke tanah suci.
