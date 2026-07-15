WASHINGTON: Seorang lelaki berusia 48 tahun ditahan di negeri Utah selepas didakwa menikam seorang pekerja kiosk Muslim sebanyak 15 kali di sebuah pusat beli-belah dalam serangan yang dipercayai bermotifkan kebencian terhadap agama Islam.

Polis berkata suspek, Peter Michael Larsen, mengaku menyasarkan mangsa kerana mangsa beragama Islam dan turut membuat kenyataan bahawa dia “berhasrat membunuh orang Islam”, sekali gus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai peningkatan jenayah kebencian terhadap masyarakat Islam di Amerika Syarikat.

Kejadian berlaku pada 13 Julai di Valley Fair Mall di West Valley City, Utah.

Menurut polis, suspek menghampiri mangsa yang bekerja di sebuah kiosk di pusat beli-belah itu sebelum bertanyakan nama dan agamanya.

Suspek kemudian meminta sebotol air.

Namun, ketika mangsa berpaling untuk mengambil air, suspek didakwa mengeluarkan pisau lalu menikam mangsa berulang kali.

Polis berkata mangsa mengalami beberapa kesan tikaman di seluruh badan dan kehilangan banyak darah ketika anggota polis tiba di lokasi kejadian.

Beberapa orang awam yang menyaksikan kejadian itu segera bertindak menahan suspek sebelum polis tiba.

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Suspek kemudian dibawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan kerana mengalami kecederaan ketika ditahan oleh orang ramai sebelum ditahan pihak berkuasa.

Mangsa kini dirawat di hospital dalam keadaan kritikal.

Rakan-rakan mangsa yang melancarkan kutipan dana bagi membantu kos rawatan memaklumkan mangsa ditikam sebanyak 15 kali dan telah menjalani beberapa pembedahan.

Dokumen mahkamah menunjukkan Larsen mengaku kepada penyiasat bahawa dia sengaja memilih mangsa kerana mangsa beragama Islam.

Polis turut mendedahkan suspek menyatakan hasrat membunuh orang Islam, menyebabkan penyiasat menganggap beliau masih memberi ancaman serius kepada keselamatan awam.

Suspek kini ditahan di Penjara Daerah Salt Lake dan berdepan beberapa pertuduhan, termasuk cubaan membunuh serta memiliki senjata berbahaya yang dilarang.

Pihak berkuasa berkata siasatan masih diteruskan bagi menentukan sama ada suspek bertindak bersendirian atau mempunyai kaitan dengan mana-mana kumpulan ekstremis.

Serangan itu mengundang kecaman daripada pemimpin masyarakat Islam di Utah yang menyifatkannya sebagai serangan yang menyasarkan seseorang hanya kerana pegangan agamanya.

Majlis Hubungan Amerika-Islam (Cair) turut mengutuk kejadian itu dan menggesa siasatan menyeluruh dijalankan bagi memastikan motif kebencian dikenal pasti.

Imam Pusat Islam Utah, Encik Shuaib Din, berkata beliau telah menghubungi keluarga mangsa dan menyifatkan kejadian itu sebagai satu tindakan ganas yang amat membimbangkan.

“Kami berdiri bersama mangsa dan keluarganya. Tiada sesiapa sepatutnya diserang hanya kerana agama yang dianutinya,” katanya.

Kejadian itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan mengenai peningkatan jenayah kebencian terhadap masyarakat Islam di Amerika.

Pertubuhan hak asasi manusia sebelum ini memberi amaran bahawa diskriminasi dan keganasan terhadap umat Islam masih berterusan sejak lebih dua dekad lalu.

Menurut kumpulan hak sivil, peningkatan sentimen anti-Islam didorong beberapa faktor, termasuk sikap tidak bertoleransi terhadap agama, fahaman pelampau kulit putih, sentimen antipendatang serta ketegangan yang tercetus akibat konflik antarabangsa, termasuk perang di Gaza.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, beberapa serangan maut yang menyasarkan masyarakat Islam turut dilaporkan di Amerika, sekali gus meningkatkan desakan supaya perlindungan terhadap komuniti yang terdedah kepada jenayah kebencian diperkukuhkan.

Penganalisis berkata serangan seperti itu bukan sahaja memberi kesan kepada mangsa dan keluarga mereka, malah menimbulkan rasa takut dalam kalangan masyarakat Islam serta masyarakat minoriti lain.

Mereka menegaskan penguatkuasaan undang-undang yang tegas terhadap jenayah kebencian amat penting bagi memastikan keselamatan semua masyarakat tanpa mengira agama atau latar belakang.

Pihak berkuasa dijangka meneruskan siasatan terhadap motif sebenar suspek, termasuk kemungkinan menambah pertuduhan lain berdasarkan hasil siasatan dan bukti yang diperoleh.

Kes itu juga dijangka menghidupkan semula perbincangan di Amerika mengenai usaha membanteras fahaman ekstremisme, meningkatkan keselamatan komuniti serta memperkukuh tindakan terhadap jenayah bermotifkan kebencian agama. – Agensi berita.

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