Topic followed successfullyGo to BHku
Lima pegawai imigresen Batam diganti agar dapat siasat kes pemerasan
Lima pegawai imigresen Batam diganti agar dapat siasat kes pemerasan
Apr 6, 2026 | 1:08 PM
Lima pegawai imigresen Batam diganti agar dapat siasat kes pemerasan
Terminal Feri Antarabangsa Batam Centre memperketat persiapan dan penyelarasan operasi bagi memastikan perjalanan penumpang kekal selamat, lancar dan selesa, ketika terminal itu turut menjadi tumpuan susulan dakwaan peras ugut melibatkan pegawai imigresen dengan pelancong asing. - Foto INSTAGRAM BCITOFFICIAL
BATAM: Ketua Pengarah Imigresen yang baru dilantik, Encik Hendarsam Marantoko, menggantikan ketua Pejabat Imigresen Batam, bersama empat lagi pegawai lain bagi membolehkan siasatan dalaman selama tiga bulan dijalankan oleh Direktorat Pematuhan Dalaman.
Ia susulan dakwaan pemerasan melibatkan pelancong asing di Terminal Feri Antarabangsa Batam Centre.
