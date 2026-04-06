Lima pegawai imigresen Batam ditukar untuk siasatan kes pemerasan
Apr 6, 2026 | 1:08 PM
Terminal Feri Antarabangsa Batam Center memperketat persiapan dan penyelarasan operasi bagi memastikan perjalanan penumpang kekal selamat, lancar dan selesa, ketika terminal itu turut menjadi tumpuan susulan dakwaan pungutan haram melibatkan pegawai imigresen. - Foto Instagram bcitofficial
BATAM: Ketua Pengarah Imigresen yang baharu dilantik, Encik Hendarsam Marantoko, menggantikan ketua Pejabat Imigresen Batam bersama empat lagi pegawai lain bagi membolehkan siasatan dalaman selama tiga bulan dijalankan oleh Direktorat Pematuhan Dalaman susulan dakwaan pemerasan terhadap pelancong asing di Terminal Feri Antarabangsa Batam Center.
Tindakan itu diambil selepas isu dakwaan pungutan haram terhadap pelancong asing di terminal berkenaan menjadi tular sejak beberapa bulan kebelakangan ini.
Laporan berkaitan
Pemecatan pegawai imigresen Batam cungkil isu pemerasan di pintu masuk Indonesia Apr 6, 2026 | 5:30 AM
Imigresen Batam akui kes peras ugut pelancong S’pura, pegawai digantung tugasApr 2, 2026 | 1:11 PM