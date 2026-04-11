Pemimpin AS, Iran tiba di Pakistan bagi rundingan damai
Pemimpin AS, Iran tiba di Pakistan bagi rundingan damai
Apr 11, 2026 | 4:10 PM
Pemimpin AS, Iran tiba di Pakistan bagi rundingan damai
Pemimpin kanan Amerika Syarikat dan Iran tiba di ibu kota Pakistan, Islamabad, pada 11 April untuk mengadakan rundingan damai. - Foto AFP
ISLAMABAD: Barisan pemimpin kanan Amerika Syarikat dan Iran tiba di ibu kota Pakistan, Islamabad, pada 11 April untuk mengadakan rundingan untuk menamatkan peperangan yang sudah berlarutan selama enam minggu.
Bagaimanapun, Teheran menimbulkan keraguan terhadap rundingan tersebut apabila menegaskan bahawa proses itu tidak boleh bermula tanpa komitmen jelas mengenai situasi di Lebanon serta penarikan balik sekatan ekonomi.
