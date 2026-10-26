Presiden Tharman Shanmugaratnam dan Perdana Menteri Lawrence Wong mengutuk sekeras-kerasnya serangan pengganasan terhadap sebuah gereja di selatan Jordan yang mengorbankan sembilan nyawa dan mencederakan kira-kira 40 orang pada 23 Oktober lalu.

Kedua-dua pemimpin Singapura turut menyampaikan ucapan takziah kepada pemimpin Jordan pada 26 Oktober, sambil menegaskan bahawa serangan yang sengaja menyasarkan orang awam di tempat ibadah tidak boleh diterima atau dibenarkan dalam apa jua keadaan.

Dalam surat kepada Raja Abdullah II, Presiden Tharman melahirkan rasa terkejut dan dukacita mendalam terhadap serangan di Gereja Ortodoks Greek St George di Karak.

“Bagi pihak rakyat Singapura, saya menyampaikan ucapan takziah dan simpati yang mendalam kepada Tuanku serta keluarga mangsa,” kata Presiden Tharman.

Beliau menegaskan bahawa Singapura mengutuk sekeras-kerasnya tindakan pengganasan tidak berperikemanusiaan itu, khususnya serangan yang sengaja menyasarkan orang awam ketika mereka berada di tempat ibadah.

“Singapura mengutuk sekeras-kerasnya tindakan keganasan yang tidak masuk akal ini. Perbuatan sengaja menyasarkan orang awam di tempat ibadah amat keji,” katanya.

Presiden Tharman turut menegaskan sokongan Singapura kepada Jordan dalam usaha memerangi pengganasan tanpa mengira bentuk atau sumber ancaman tersebut.

Beliau menyatakan keyakinan bahawa rakyat Jordan akan terus bersatu menghadapi tragedi itu.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
PPIS, ‘Women LeadHers’, sokong aspirasi kepimpinan wanita

PPIS lancar kohort pertama ‘Women LeadHers’: Buka peluang, sokong aspirasi kepimpinan wanita

Oct 26, 2026 | 2:18 PM
Presiden Brazil, Encik Luiz Inacio Lula da Silva, berucap di hadapan penyokongnya selepas memenangi pilihan raya Presiden pusingan kedua di Paulista Avenue, Sao Paulo, Brazil, pada 26 Oktober 2026. Encik Lula, 80 tahun, memenangi penggal keempat selepas menewaskan Senator Flavio Bolsonaro dengan kelebihan lebih empat juta undi, sekali gus menyekat kebangkitan politik sayap kanan di negara itu.

Pilihan raya Brazil: Lula menang penggal keempat, tewaskan anak bekas Presiden Bolsonaro

Oct 26, 2026 | 12:37 PM
Pemain Liverpool, Alexander Isak (kiri) beraksi pada perlawanan Liga Perdana England (EPL) menentang Brighton & Hove Albion di Liverpool, Britain, pada 25 Oktober. Beliau berjaya menjaringkan gol pada minit ke-21 perlawanan.

Sentuhan berbisa Isak bantu Liverpool benam Brighton 2-0

Oct 26, 2026 | 12:36 PM
Rofizano Zaino (Rofi), 56 tahun, merupakan antara enam seniman visual berusia 24 hingga 56 tahun yang terpilih untuk kohort sulung ‘Program Pemacu Artis’ (AAA) anjuran pertubuhan bukan meraih untung, Artery.

Seniman orak langkah olah karya gabung kuasa seni silat

Oct 26, 2026 | 5:30 AM
Pakar Tentera 2 (ME2) Muhammad Nor Farid Shamsudin bergambar di hadapan Kenderaan Pemulihan Beroda (WRV) di Kem Tilpal semasa Latihan Wallaby (2026) di Kawasan Latihan Shoalwater Bay, Queensland, Australia, pada 25 Oktober. Kenderaan tersebut digunakan untuk menunda kenderaan yang mengalami kerosakan di lapangan kembali ke bengkel penyenggaraan sekiranya pembaikan tidak dapat dilakukan dengan selamat di lokasi.

Pikul tanggungjawab pastikan aset kenderaan beroda siap operasi dalam Latihan Wallaby

Oct 25, 2026 | 6:00 PM
kematian

Kematian bukan pengakhiran; persiap diri dengan amal soleh

Oct 25, 2026 | 5:30 AM
perkahwinan

Ada lelaki sasar simpanan cecah $100,000 sebelum cari jodoh

Oct 26, 2026 | 5:30 AM
Bagi membantu pesara, Encik Abdul Razak, tidur dengan lebih selesa dalam keadaan sejuk, beliau menerima kipas siling, kipas meja, kipas berdiri, pemanas air dan kipas pengudaraan baharu daripada KDK.

Hadapi cuaca panas di rumah: Bantuan penyejukan untuk keluarga memerlukan

Oct 14, 2026 | 2:08 PM
aplikasi pembelajaran Bahasa Melayu, Kancil app, pembelajaran interaktif

Anak 10 tahun jadi ‘bos’, bantu bapa bangun aplikasi belajar Bahasa Melayu

Oct 15, 2026 | 5:54 PM
kerjasama politik BN PN

Kerjasama BN/PN mampu buka laluan ke Putrajaya

Sep 26, 2026 | 5:30 AM

Dalam surat berasingan kepada Perdana Menteri Jordan, Encik Jafar Hassan, Encik Wong turut mengutuk serangan tersebut dan menyifatkannya sebagai tindakan pengganasan yang tidak boleh diterima.

“Singapura mengutuk sekeras-kerasnya tindakan sengaja menyasarkan orang awam di tempat ibadah. Perbuatan pengganasan sedemikian tidak berperikemanusiaan dan tidak boleh dibenarkan dalam apa jua keadaan,” kata Encik Wong.

Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan agar mereka yang cedera segera sembuh.

Encik Wong menegaskan bahawa Singapura tetap teguh bersama Jordan dalam menentang pengganasan dan pelampau agama, selain mempertahankan nilai toleransi beragama serta kehidupan bersama secara aman.

Serangan pada 23 Oktober berlaku ketika satu upacara pengebumian sedang berlangsung di gereja berkenaan, yang terletak di Kampung Hammoud dalam wilayah Karak, selatan Jordan.

Menurut laporan, beberapa lelaki bersenjata melepaskan tembakan selama beberapa minit pada siang hari, menyebabkan sekurang-kurangnya sembilan orang terbunuh dan kira-kira 40 yang lain cedera.

Penyerang kemudian melarikan diri, mencetuskan operasi memburu suspek secara besar-besaran oleh pasukan keselamatan Jordan.

Televisyen pemerintah Jordan pada 26 Oktober melaporkan bahawa tiga individu sudah ditahan bagi membantu siasatan berhubung serangan tersebut.

Raja Abdullah II berikrar bahawa pihak bertanggungjawab akan berdepan tindakan paling tegas, sambil memberi amaran bahawa serangan itu akan dibalas dengan hukuman yang berat.

Perdana Menteri Jordan, Encik Jafar Hassan, mengisytiharkan tempoh berkabung negara selama tiga hari.

Bendera di bangunan kerajaan dan institusi awam turut dikibarkan separuh tiang sebagai tanda penghormatan kepada mangsa.

Serangan terhadap tempat ibadah jarang berlaku di Jordan, sebuah negara majoriti Islam yang mempunyai masyarakat Kristian dianggarkan antara dua dengan tiga peratus daripada keseluruhan penduduk.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Raja Jordan 'tamu istimewa' sidang promosi silang agamaJul 24, 2024 | 11:21 AM
Jordan gagalkan rancangan siri serangan pengganasJul 19, 2024 | 12:33 PM
Jordanpengganasan