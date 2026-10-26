JORDAN: Presiden Tharman Shanmugaratnam dan Perdana Menteri Lawrence Wong mengutuk sekeras-kerasnya serangan pengganasan terhadap sebuah gereja di selatan Jordan yang mengorbankan sembilan nyawa dan mencederakan kira-kira 40 orang pada 23 Oktober lalu.

Kedua-dua pemimpin Singapura turut menyampaikan ucapan takziah kepada pemimpin Jordan pada 26 Oktober, sambil menegaskan bahawa serangan yang sengaja menyasarkan orang awam di tempat ibadah tidak boleh diterima atau dibenarkan dalam apa jua keadaan.

Dalam surat kepada Raja Abdullah II, Presiden Tharman melahirkan rasa terkejut dan dukacita mendalam terhadap serangan di Gereja Ortodoks Greek St George di Karak.

“Bagi pihak rakyat Singapura, saya menyampaikan ucapan takziah dan simpati yang mendalam kepada Tuanku serta keluarga mangsa,” kata Presiden Tharman.

Beliau menegaskan bahawa Singapura mengutuk sekeras-kerasnya tindakan pengganasan tidak berperikemanusiaan itu, khususnya serangan yang sengaja menyasarkan orang awam ketika mereka berada di tempat ibadah.

“Singapura mengutuk sekeras-kerasnya tindakan keganasan yang tidak masuk akal ini. Perbuatan sengaja menyasarkan orang awam di tempat ibadah amat keji,” katanya.

Presiden Tharman turut menegaskan, sokongan Singapura kepada Jordan dalam usaha memerangi pengganasan tanpa mengira bentuk atau sumber ancaman tersebut.

Beliau menyatakan keyakinan bahawa rakyat Jordan akan terus bersatu menghadapi tragedi itu.

Dalam surat berasingan kepada Perdana Menteri Jordan, Encik Jafar Hassan, Encik Wong turut mengutuk serangan tersebut dan menyifatkannya sebagai tindakan pengganasan yang tidak boleh diterima.

“Singapura mengutuk sekeras-kerasnya tindakan sengaja menyasarkan orang awam di tempat ibadah. Perbuatan pengganasan sedemikian tidak berperikemanusiaan dan tidak boleh dibenarkan dalam apa jua keadaan,” kata Encik Wong.

Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan agar mereka yang cedera segera sembuh.

Encik Wong menegaskan bahawa Singapura tetap teguh bersama Jordan dalam menentang pengganasan dan pelampau agama, selain mempertahankan nilai toleransi beragama serta kehidupan bersama secara aman.

Serangan pada 23 Oktober berlaku ketika satu upacara pengebumian sedang berlangsung di gereja berkenaan, yang terletak di Kampung Hammoud dalam wilayah Karak, selatan Jordan.

Menurut laporan, beberapa lelaki bersenjata melepaskan tembakan selama beberapa minit pada siang hari, menyebabkan sekurang-kurangnya sembilan orang terbunuh dan kira-kira 40 yang lain cedera.

Penyerang kemudian melarikan diri, mencetuskan operasi memburu suspek secara besar-besaran oleh pasukan keselamatan Jordan.

Televisyen pemerintah Jordan pada 26 Oktober melaporkan bahawa tiga individu sudah ditahan bagi membantu siasatan berhubung serangan tersebut.

Raja Abdullah II berikrar bahawa pihak bertanggungjawab akan berdepan tindakan paling tegas, sambil memberi amaran bahawa serangan itu akan dibalas dengan hukuman yang berat.

Perdana Menteri Jordan, Encik Jafar Hassan, mengisytiharkan tempoh berkabung negara selama tiga hari.

Bendera di bangunan kerajaan dan institusi awam turut dikibarkan separuh tiang sebagai tanda penghormatan kepada mangsa.