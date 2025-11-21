Seorang pekerja ligat bertugas di ladang minyak sawit di daerah Kampar di Riau, Indonesia. - Foto REUTERS

Penduduk protes langkah pemerintah ambil alih ladang sawit di Riau

JAKARTA: Beribu-ribu penduduk di ladang kelapa sawit wilayah Riau, Indonesia, mengadakan bantahan pada 20 November terhadap pengambilalihan ladang mereka oleh pasukan petugas perhutanan pemerintah.

Pasukan petugas perhutanan Presiden Prabowo Subianto, yang merangkumi anggota tentera dan pendakwa raya negeri, telah melancarkan tindakan keras terhadap ladang kelapa sawit yang dikatakan diusahakan secara haram di kawasan hutan.

Menurut industri minyak sawit, operasi mulai 2025 dikhuatiri boleh mengganggu bekalan sejagat.

Sekitar 3.7 juta hektar ladang telah dirampas, dengan hampir separuh dipindahkan kepada firma milik pemerintah yang baru ditubuhkan, Agrinas Palma Nusantara, mengubahnya menjadi syarikat minyak sawit terbesar di dunia berdasarkan saiz tanah terlibat.

Dalam satu perhimpunan berhampiran pejabat pendakwa raya tempatan di ibu kota Pekanbaru, sekitar 2,800 penunjuk perasaan menggesa pasukan petugas dan Agrinas supaya menghentikan semua operasi mereka di Riau dan menjelaskan asas perundangan pengambilalihan itu.

Demikian kata Encik Abdul Aziz, Setiausaha Agung Kommari, satu pakatan bagi penduduk Riau.

“Harapan kami adalah mereka terlebih dahulu memastikan siapa yang berhak ke atas tanah tersebut.

“Mereka tidak boleh merampas tanah yang telah kami usahakan selama bertahun-tahun, selama beberapa dekad. Ini harus dibawa ke mahkamah,” kata Encik Aziz.

Naib Ketua Eksekutif Agrinas, Encik Kusdi Sastro Kidjan, berkata operasi pasukan petugas itu adalah berdasarkan undang-undang sedia ada.

Ia bertujuan mengambil semula kawalan kawasan hutan dan menghentikan penanaman kelapa sawit secara haram.

Agrinas akan meneruskan kegiatannya di Riau dan wilayah lain di seluruh negara sambil mengekalkan piawaian tadbir urus korporat yang baik, katanya.

Pasukan petugas itu tidak segera memberi maklum balas kepada permintaan untuk mengulas berhubung perkara tersebut.

Indonesia merupakan pengeluar minyak sawit terbesar di dunia, manakala Riau merupakan wilayah teratas negara itu dari segi keluasan ladang.