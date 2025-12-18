Penembak Pantai Bondi, Sajid Akram dan anak lelakinya Naveed, tinggal di Hotel GV di bandar Davao, ketika mereka mengunjungi Filipina pada November 2025. - Foto: AFP

DAVAO: Pasangan bapa dan anak yang didakwa telah menembak mati 15 orang di Pantai Bondi, Australia, bersendiri selama berminggu-minggu di sebuah hotel di Filipina dan memberi wang sebagai tip ketika keluar, kata kakitangan kepada AFP pada 18 Disember.

Pihak berkuasa Australia sedang menyiasat sama ada Sajid Akram dan anak lelakinya Naveed menjalani latihan dengan pelampau pada November semasa lawatan ke wilayah selatan Mindanao yang mempunyai sejarah pemberontakan yang panjang.

Filipina menyatakan tiada bukti yang menunjukkan bahawa negaranya digunakan untuk melatih pengganas.

Menurut pegawai imigresen, bapa dan anak itu memasuki Filipina pada 1 November, dengan Davao sebagai destinasi terakhir.

Mereka mendaftar masuk ke bilik 315 Hotel GV pada hari yang sama, membayar 930 peso (kira-kira S$20.60) setiap malam untuk bilik kecil dengan dua katil bujang.

Kedua-duanya hanya meninggalkan bilik selama sejam atau lebih setiap hari dan sebahagian besarnya menyendiri, kata pengurus bahagian malam, Cik Angelica Ytang, 20 tahun.

“Mereka tidak mudah didekati seperti warga asing lain. Warga asing lain biasanya berbual dengan saya, tetapi mereka tidak,” katanya, sambil menambah bahawa interaksinya hanya dengan Naveed, manakala bapanya “selalu menunduk” dan mengelakkan hubungan mata.

Pasangan itu tidak pernah membincangkan tujuan penginapan mereka dan biasanya akan meninggalkan hotel pada waktu pagi tetapi “tidak lama di luar ... paling lama yang kami perhatikan adalah kira-kira sejam”, kata Cik Ytang.

Salah satu kegiatan mereka termasuk memburu durian yang terkenal di Asia Tenggara.

“Mereka bertanya kepada saya, ‘Di mana kami boleh membeli durian?’” kata Cik Ytang, sambil menambah pencarian itu tidak membawa hasil.

Menurutnya, beliau tidak pernah melihat mereka bertemu sesiapa pun atau menaiki kenderaan.

“Mereka hanya berjalan-jalan. Itu saja yang mereka lakukan,” tambahnya.

Kakitangan mengenali wajah mereka menerusi laporan berita tentang pembunuhan beramai-ramai di Sydney, katanya.

Encik Ram Ligod, pekerja pembersihan bilik, menyatakan bahawa Naveed telah mendapatkan khidmat memanjangkan rambutnya semasa dia berada di hotel tersebut.

Seorang jurucakap polis wilayah Davao berkata bahawa pihaknya akan mengeluarkan kenyataan pada 18 Disember tanpa memberikan butiran lanjut.

Cik Ytang berkata pasangan tersebut telah memberinya wang deposit penginapan sebagai tip ketika mereka mendaftar keluar daripada hotel tersebut.