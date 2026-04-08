Peranan Pakistan di sebalik gencatan senjata AS–Iran
Pakistan gesa Trump lanjutkan tempoh akhir kepada Iran
Apr 8, 2026 | 2:29 PM
Seorang penjual minum teh sambil membaca akhbar pagi di sebuah gerai tepi jalan di Islamabad pada 8 April 2026. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, berkata Amerika Syarikat, Iran dan sekutu mereka telah bersetuju melaksanakan gencatan senjata “di semua kawasan”, termasuk Lebanon, susulan usaha pengantaraan oleh kerajaannya untuk menghentikan pertempuran selama beberapa minggu. - Foto AFP
ISLAMABAD: Di saat-saat akhir sebelum gencatan senjata dua minggu antara Amerika Syarikat dan Iran dimeterai, Pakistan muncul sebagai pengantara utama yang memainkan peranan penting dalam meredakan konflik yang semakin memuncak.
Menurut sumber yang dipetik media antarabangsa, rundingan antara kedua-dua pihak berjalan “pantas” dengan Islamabad menjadi saluran utama pertukaran mesej antara Tehran dan Washington. Proses rundingan dikendalikan oleh kumpulan kecil pegawai Pakistan, dengan suasana digambarkan sebagai serius tetapi masih memberi harapan.
