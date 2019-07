When i was asked by the previous Ministry of Pembangunan dan luar bandar dan juga Pembangunan Usahawan Wanita to motivate and Enpowered many of this Felda settlers mau pun di daerah2 lain yg bukan Felda i was brief by their officers with regards to many social issues faces by orang2 Melayu Felda. " CW please bring up all this issues mereka yang malas, mencuri, menipu duit baja baja, kawin lagi, ambil dadah dan mcm2 lagi before u motivate them and share your life experiences and struggled to be where u are today"? Saya nak tanya Najib jika saya ini manusia yg tak baik dan tidak berjaya di dalam kerjaya saya why sent me to assist him and his ministry?". Menuduh saya Jilat Tun M dan mcm2 lagi to recieved that anugerah padahal Tun M pun tak tahu hari itu yg saya ni akan menerima anugerah tu pun! All that is fitnah keatas saya yang tak berasas. Typical behaviour of manusia yg iri hati dan hasad dengki. Matan dia sanggup list kan apa saya kata, twist them to make others believed apa yg saya cakap covers all Felda people and not segelintir nya. Batu2 api ni then viral them in social media supaya semua orang yang baca akan percaya bulat2 dengan tujuan nak jatuh kan credibility saya sebagai Ikon Felda! Mana yang baca IG saya dari awal akan faham cerita yang sebenarnya. Saya pula di jadi kan mangsa because they are not happy to see me terima anugerah itu. Macam la saya kebuluk sangat nak anugerah itu. Sungguh muka tak tahu malu Najib ni. Kau jahanam kan FELDA sampai Fail dah boleh pulak ada hati nak bersuara lagi? Panggil Isa Samad tu esok jugak saya nak serah kan Anugerah Icon FELDA itu kepada beliau dan Najib! Memang manusia2 yg jahat ini langsung tak takut dosa memfitnah saya yg bukan2. Just disgusting. Lepas tu boleh pulak Solat 5 waktu mengadap Allah. How do all this hippocrite do it?

