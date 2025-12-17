Sajid Akram (depan, berseluar putih) dan anak lelakinya Naveed melepaskan tembakan ke arah orang ramai di sebuah festival Yahudi di Pantai Bondi, Sydney pada 14 Disember 2025. - Foto: TANGKAP LAYAR DARIPADA MEDIA SOSIAL

Polis Australia dakwa penyerang Bondi dengan keganasan, 15 pertuduhan bunuh

SYDNEY: Polis Australia mendakwa seorang penyerang bersenjata Pantai Bondi dengan pembunuhan dan keganasan. Dakwaan ini dibuat serentak dengan upacara pengebumian mangsa pertama daripada 15 korban, yang diadakan pada 17 Disember.

Sajid Akram dan anak lelakinya, Naveed, dituduh melepaskan tembakan di festival Yahudi di pantai luncur air terkenal itu pada petang 15 Disember, membunuh 15 orang dalam serangan yang diinspirasikan oleh kumpulan Negara Islam (IS).

Naveed didakwa dengan 15 pertuduhan membunuh, melakukan “perbuatan pengganas”, dan menanam bom dengan niat untuk mencederakan.

Dakwaan itu menyusul sejurus dia sedar dari koma di hospital.

“Polis akan mendakwa lelaki itu di mahkamah kerana terlibat dalam perbuatan yang menyebabkan kematian, kecederaan serius dan membahayakan nyawa untuk memajukan tujuan agama dan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat,” kata polis negeri New South Wales dalam kenyataan.

“Petunjuk awal menunjukkan serangan pengganas itu diilhamkan oleh ISIS, sebuah organisasi pengganas yang disenaraikan di Australia,” tambah polis.

Sajid terbunuh dalam tembak-menembak dengan polis di tempat kejadian.

Naveed, 24 tahun, turut ditembak dan kekal di hospital di bawah kawalan polis.

Pihak berkuasa berkata, motif serangan itu adalah untuk mencetuskan panik dalam kalangan komuniti Yahudi di negara itu.

Polis Australia kini menyiasat sama ada pasangan itu bertemu pelampau Islam semasa lawatan mereka ke Filipina, beberapa minggu sebelum kejadian tembakan.

Pada 17 Disember, Filipina menafikan ada bukti bahawa negara mereka digunakan untuk “latihan pengganas”.

Suasana pilu menyelubungi upacara pengebumian pertama mangsa serangan itu.

Rabbi Eli Schlanger, 41 tahun, yang dikenali sebagai “rabbi Rondi”, adalah mangsa pertama yang dikebumikan.

Sekumpulan polis meronda di jalan-jalan luar sebuah rumah ibadat Yahudi di Bondi ketika orang ramai berkumpul untuk upacara tersebut.

Pengebumian kedua melibatkan Rabbi Yaakov Levitan.

Antara mangsa lain ialah seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun, dua mangsa terselamat Holocaust, dan pasangan suami isteri yang ditembak mati ketika cuba menggagalkan serangan itu.

Persoalan kini berlegar sama ada pihak berkuasa boleh bertindak lebih awal untuk mencegah tragedi tersebut.

Naveed, seorang tukang batu yang menganggur, pernah mendapat perhatian agensi perisikan Australia pada 2019, tetapi dia tidak dianggap sebagai ancaman semasa serangan itu berlaku.

Rakaman kamera terbaharu menunjukkan Encik Boris dan isterinya, Cik Sofia Gurman, cuba menggagalkan serangan.

Encik Boris, pesara mekanik berusia 69 tahun, dilihat menjatuhkan Sajid ke tanah sambil merampas senapangnya.

Namun, penyerang itu dikatakan berjaya mendapatkan senjata api lain lalu menembak mati pasangan tersebut.

Para pemimpin Australia kini sepakat untuk memperketat undang-undang pemilikan senjata api, memandangkan Sajid Akram memiliki enam senjata api.

Kali terakhir pembunuhan beramai-ramai berlaku di Australia ialah pada 1966 apabila seorang lelaki bersenjata membunuh 35 orang di bandar pelancongan Port Arthur.