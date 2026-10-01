JAKARTA: Presiden Indonesia, Encik Prabowo Subianto, melakukan rombakan Kabinet terbesar sejak mengambil alih pemerintahan hampir dua tahun lalu dengan melantik 15 pegawai baru pada 1 Oktober, termasuk Menteri Luar, Menteri Perindustrian dan beberapa menteri penyelaras.

Rombakan ketujuh sejak Encik Prabowo menjadi Presiden pada Oktober 2024 itu turut menyaksikan pertukaran Ketua Polis Negara dan Ketua Staf Presiden, selain pelantikan beberapa timbalan menteri.

Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara di Jakarta dengan Encik Prabowo sendiri mengetuai acara mengangkat sumpah.

Antara perubahan paling penting ialah pelantikan diplomat kanan, Encik Arrmanatha Nasir, sebagai Menteri Luar yang baru.

Encik Arrmanatha, yang sebelum ini berkhidmat sebagai Timbalan Menteri Luar, menggantikan Encik Sugiono.

Encik Sugiono pula diberikan tugas baru sebagai Menteri Penyelaras Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Perubahan itu membawa seorang diplomat kerjaya menerajui Kementerian Luar ketika Indonesia berdepan pelbagai cabaran antarabangsa dan serantau.

Dalam satu lagi pertukaran penting, ahli politik Parti Golkar, Encik Muhammad Sarmuji, dilantik sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Encik Agus Gumiwang Kartasasmita.

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Presiden Indonesia, Encik Prabowo Subianto (kanan), menyerahkan tongkat komando kepada Ketua Polis Negara yang baru, Encik Suyudi Ario Seto, dalam upacara pelantikan di Istana Presiden di Jakarta pada 1 Oktober 2026. Encik Suyudi menggantikan Jeneral Listyo Sigit Prabowo dalam rombakan terbaru pentadbiran Encik Prabowo.

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Encik Prabowo turut melakukan perubahan pada beberapa jawatan menteri penyelaras.

Encik Dudung Abdurachman, yang sebelum ini Ketua Staf Presiden, dilantik sebagai Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan.

Encik Bahlil Lahadalia pula diberikan jawatan baru sebagai Menteri Penyelaras Hiliran dan Peralihan Tenaga.

Beliau akan memegang jawatan itu serentak dengan tugasnya sebagai Menteri Tenaga dan Sumber Mineral.

Jawatan menteri penyelaras yang baru itu memberi tumpuan kepada usaha Indonesia mengembangkan industri hiliran, termasuk memproses sumber asli di dalam negara dan mengurus peralihan kepada sumber tenaga yang lebih bersih.

Rombakan itu turut melibatkan pucuk pimpinan Polis Nasional Indonesia.

Encik Suyudi Ario Seto, yang sebelum ini mengetuai Badan Narkotika Nasional (BNN), dilantik sebagai Ketua Polis Negara menggantikan Jeneral Listyo Sigit Prabowo.

Pelantikan Encik Suyudi mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selepas beliau menjalani ujian bagi menilai kelayakannya.

DPR turut meluluskan pemberhentian Jeneral Listyo daripada jawatan Ketua Polis Negara.

Jeneral Listyo, yang menerajui pasukan polis selama lebih lima tahun, tidak meninggalkan pentadbiran Encik Prabowo.

Sebaliknya, beliau dilantik sebagai Ketua Staf Presiden, menggantikan Encik Dudung yang berpindah ke jawatan Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan.

Rombakan kali ini turut melibatkan beberapa jawatan kanan dalam bidang ekonomi dan kewangan.

Encik Drajad Hari Wibowo dilantik sebagai Timbalan Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi, manakala Encik Nurkholisoh Ibnu Aman dan Encik Luky Alfirman masing-masing dilantik sebagai Timbalan Menteri Kewangan.

Encik Muhammad Saleh Mustafa pula dilantik sebagai Timbalan Menteri Pertanian, sementara Encik Irwan Meilano diberikan tugas sebagai Timbalan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Secara keseluruhan, Encik Prabowo melantik 18 pegawai dalam rombakan terbaru itu, merangkumi menteri, timbalan menteri, Ketua Polis Negara dan beberapa jawatan kanan lain.

Rombakan besar itu dilakukan kurang tiga minggu selepas Encik Prabowo membuat perubahan penting dalam pasukan ekonominya dengan menggantikan Menteri Kewangan, Encik Purbaya Yudhi Sadewa.

Pada 14 September, Encik Purbaya digantikan oleh timbalannya, Encik Suahasil Nazara, yang dinaikkan pangkat menjadi Menteri Kewangan.

Pertukaran itu merupakan rombakan Kabinet keenam sejak Encik Prabowo menjadi Presiden, manakala perubahan pada 1 Oktober menjadi rombakan ketujuh.

Rombakan terbaru juga dibuat ketika pemerintahan Encik Prabowo menghampiri ulang tahun kedua.

Beliau mengambil alih jawatan Presiden pada Oktober 2024 dan sejak itu beberapa kali mengubah susunan Kabinet Merah Putih.

Pelantikan pada 1 Oktober dibuat berdasarkan beberapa keputusan Presiden yang meliputi pertukaran menteri, timbalan menteri dan pegawai kanan pemerintah. – Agensi berita.

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