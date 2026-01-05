Orang ramai melihat dari dekat televisyen keluaran terbaru Samsung Micro RGB 130-inci selepas ia dilancarkan dalam satu pameran elektronik di Las Vegas, Amerika Syarikat, pada 4 Januari 2026. - Foto: AFP

Orang ramai melihat dari dekat televisyen keluaran terbaru Samsung Micro RGB 130-inci selepas ia dilancarkan dalam satu pameran elektronik di Las Vegas, Amerika Syarikat, pada 4 Januari 2026. - Foto: AFP

NEW YORK: Syarikat Samsung Electronics memperkenalkan peralatan teater rumah bersaiz jumbo dalam usaha mengukuhkan kedudukannya sebagai pengeluar televisyen terkemuka di tengah-tengah persaingan yang semakin sengit.

Peralatan berupa televisyen itu digambarkannya sebagai peralihan ke arah televisyen bersaiz jumbo.

Televisyen 4K berasaskan Paparan Kristal Cecair (LCD) terkini syarikat itu, menggunakan teknologi lampu latar paparan baru untuk menghasilkan pelbagai warna yang lebih tepat dan tulen berbanding model sebelumnya, kata syarikat itu pada 4 Januari.

Samsung juga akan memperkenalkan siri televisyen diod pemancar cahaya organik (Oled) mewah ketika ia terus cuba merebut kedudukan LG Electronics sebagai jenama sejagat terkemuka dalam kategori tersebut, yang menawarkan warna hitam yang lebih pekat dan kontras lebih padu daripada LCD.

Sebahagian televisyen baru keluaran Samsung itu lebih besar daripada apa yang pernah dianggap standard, berukuran sekitar atau lebih 100 inci.

“Skrin bersaiz sangat besar terus menjadi segmen televisyen yang paling pesat berkembang dan pasaran dijangka berganda pada 2026,” kata syarikat itu kepada wartawan pada Disember, menjelang pengumuman pelancarannya pada 4 Januari.

Samsung mendedahkan barisan produk tersebut pada satu acara di Las Vegas untuk persidangan teknologi yang menyaksikan pengeluar televisyen mempamerkan produk generasi akan datang mereka minggu ini.

Syarikat Korea Selatan itu telah pun mendedahkan sebahagian barisan produknya lewat bulan lalu (Disember 2025), termasuk pembesar suara baru yang menggunakan Wi-Fi dengan reka bentuk yang membolehkannya bersaing secara lebih langsung dengan jenama Sonos.

Dalam apa yang pasti menjadi trend lazim di pameran elektronik pengguna, Samsung sedang menggembar-gemburkan teknologi yang dikenali sebagai Micro RGB atau Merah, Hijau dan Biru, yang mengubah suai sistem lampu latar dalam televisyen LCD untuk meningkatkan ketepatan warna.

“LCD biasa bergantung pada lampu latar putih atau biru, mengehadkan ketulenan dan realisme warna,” kata syarikat itu dalam taklimat media.

“Samsung Micro RGB menggunakan struktur yang sama sekali baru dengan lampu latar merah, hijau dan biru yang bersaiz lebih kecil,” tambahnya sambil mendakwa perubahan itu meningkatkan pembiakan warna yang mantap.

Samsung memperkenalkan televisyen Micro RGB 115 inci pada September 2025, tetapi harga sekitar AS$30,000 (S$38,580) jauh di luar bajet kebanyakan pengguna.