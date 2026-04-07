Saudi lulus pembinaan lapangan terbang Makkah bagi jemaah haji, umrah
Saudi lulus pembinaan lapangan terbang Makkah bagi jemaah haji, umrah
Apr 7, 2026 | 2:46 PM
Saudi lulus pembinaan lapangan terbang Makkah bagi jemaah haji, umrah
Arab Saudi telah meluluskan pembinaan lapangan terbang antarabangsa baharu di Makkah bagi menyediakan akses terus kepada jemaah, sekali gus mengurangkan kebergantungan kepada Lapangan Terbang Jeddah serta memperkukuh prasarana pengangkutan ibadah. - Foto REUTERS
MAKKAH: Arab Saudi meluluskan pembinaan lapangan terbang antarabangsa baharu di Makkah, satu langkah besar yang dijangka memudahkan akses terus ke Kota Suci Islam itu yang menerima lebih sejuta anggota jemaah luar negara setiap tahun.
Seorang pegawai Saudi mengesahkan Makkah bakal mempunyai lapangan terbang sendiri serta sistem metro moden bagi memperbaiki perjalanan jemaah yang menunaikan haji dan umrah.
