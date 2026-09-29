RIYADH: Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memperkenalkan pakej haji menyeluruh bagi jemaah luar negara untuk musim haji 2027, yang menggabungkan semua perkhidmatan utama menerusi satu kontrak elektronik bagi memudahkan urusan perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.

Inisiatif itu membolehkan pejabat urusan haji dan agensi pengendali dari luar negara menguruskan keperluan jemaah, bermula daripada ketibaan mereka di Arab Saudi sehingga berlepas pulang, melalui satu sistem bersepadu.

Menurut kementerian itu, pakej berkenaan merangkumi empat perkhidmatan utama, iaitu kemudahan di kawasan Tanah Suci, penginapan di Makkah dan Madinah, pengangkutan serta penyediaan makanan.

Agensi pengendali turut diberikan pilihan untuk menambah perkhidmatan sampingan bagi memenuhi keperluan dan pilihan kumpulan jemaah yang berbeza.

Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada persiapan awal Arab Saudi bagi musim haji 1448 Hijrah, selaras dengan usaha negara itu meningkatkan mutu perkhidmatan kepada jemaah antarabangsa.

Kementerian menjelaskan bahawa semua urusan kontrak akan dilaksanakan menerusi platform elektronik Al-Masar, yang membolehkan agensi mengemukakan satu permohonan bagi mendapatkan pelbagai perkhidmatan yang diperlukan.

Sistem itu bertujuan memudahkan proses pentadbiran serta menyelaraskan hubungan kontrak antara pejabat urusan haji, agensi pengendali luar negara dengan syarikat penyedia perkhidmatan.

Selain mengurangkan kerumitan prosedur, penggunaan kontrak elektronik dijangka meningkatkan kecekapan dan ketelusan dalam urusan penyediaan pakej haji.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Hampir 28,000 pemandu Grab terjejas selepas memilih untuk menyertai inisiatif prapengisian pendapatan Penguasa Hasil Mahsul Singapura (Iras) bagi Tahun Taksiran 2026.

16,000 pemandu Grab hadapi bil cukai lebih tinggi

Sep 28, 2026 | 5:58 PM
Jalan Gelang Patah (J4) sepanjang lima kilometer itu sedang diperluas daripada dua lorong kepada empat lorong dua hala.

Naik taraf Jalan Gelang Patah ke CIQ capai 56.2%

Sep 28, 2026 | 2:59 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab Bagi Ehwal Masyarakat Islam yang juga Pengerusi Yayasan Mendaki, Encik Zaqy Mohamad (dua dari kanan), meluangkan masa bersama pasangan muda (dari kanan) Cik Amiera Natasha Mohd Armiyn; anak beliau, Sara Syahmi; dan suaminya, Encik Syahmi Rashid; di acara Raikan Ilmu@Heartlands di Kelab Masyarakat Fuchun pada 26 September. Bersama mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif Mendaki, Encik Mohamed Feroz Mohamed Akber.

Zaqy: Usaha dipertingkat sokong keluarga lebih terlibat dalam pembangunan anak

Sep 26, 2026 | 7:56 PM
Pelawak dan pelakon, Sahfuddin Mahfudz, tidak mendapat tawaran berlakon daripada stesen televisyen hampir dua tahun.

Sahfuddin Mahfudz sedia sesuaikan diri dengan cita rasa baharu penonton

Sep 27, 2026 | 5:30 AM
masjid alkaff kampung melayu

Masjid Alkaff Kampung Melayu sedia dewan solat Jumaat sementara

Sep 26, 2026 | 5:30 AM
bola sepak, EPL, Liverpool

Pertahanan mantap Liverpool bantu permulaan kukuh Iraola

Sep 21, 2026 | 12:00 PM
deraan kanak-kanak

2 lelaki ditahan polis S’pura selepas Italy tumpas rangkaian antarabangsa dera kanak-kanak

Sep 19, 2026 | 8:28 PM
Penerima manfaat Kindness Market Maybank Singapore diberi kredit bernilai $100 untuk memilih sendiri barangan runcit dan keperluan harian mengikut keperluan masing-masing, dengan sukarelawan Maybank membantu mereka sebagai ‘personal shopper’. (Dari kiri) Pakar Kekayaan Islam, Cik Rufaidah Mohd Kamal; dua penerima manfaat, Cik Siti Norasikin Mohd Shah, 43 tahun dan Cik Hardawati Binte Abdul Rahman, 50 tahun; serta Ketua Strategi Berasaskan Nilai dan Impak (Serantau), Pengurusan Kekayaan Islam Kumpulan, Maybank Singapura, Encik Zul Hakim Jumat.

Kindness Market Maybank bantu ringan beban 3,000 penerima kurang berkemampuan

Sep 7, 2026 | 3:52 PM
nasi dagang, Mak Yah, Mersing

Nasi Dagang Mak Yah di Mersing hanya RM2, jadi idaman warga M’sia yang hijrah ke S’pura, Hong Kong

Aug 28, 2026 | 12:48 AM
Formula 1 2026, musim F1, teknologi F1, FIA

Kejutan, kontroversi warnai F1 awal musim 2026

Aug 2, 2026 | 5:30 AM

Melalui sistem tersebut, agensi boleh merangka pakej berdasarkan keperluan jemaah masing-masing, termasuk memilih kemudahan penginapan, pengangkutan dan sajian makanan yang bersesuaian.

Kementerian turut menyediakan pilihan perkhidmatan tambahan yang boleh dimasukkan ke dalam pakej asas bagi meningkatkan keselesaan serta pengalaman jemaah sepanjang berada di tanah suci.

Pendekatan itu memberikan lebih banyak kelonggaran kepada agensi luar negara untuk menyediakan program haji mengikut keperluan dan pilihan jemaah, tanpa perlu menguruskan setiap perkhidmatan melalui proses kontrak yang berasingan.

Inisiatif berkenaan turut menyokong usaha Arab Saudi mempercepat pendigitalan pengurusan haji menerusi Wawasan Saudi 2030 dan Program Pengalaman Jemaah Haji, yang bertujuan meningkatkan kecekapan operasi serta mutu perkhidmatan kepada jemaah.

Sebagai sebahagian daripada persiapan awal musim haji 2027, kementerian itu sudah mengadakan pertemuan dengan pejabat urusan haji yang mewakili lebih 75 negara bagi membincangkan rancangan operasi, peraturan dan keperluan pengurusan jemaah.

Musim haji 2027 dijangka berlangsung dari 14 hingga 19 Mei, dengan hari wuquf di Arafah dijangka jatuh pada 15 Mei.

Bagaimanapun, tarikh muktamad masih tertakluk pada penetapan rasmi kalendar Islam berdasarkan cerapan anak bulan Zulhijah. – Agensi berita.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
MUIS perketat penilaian kesihatan bagi bakal jemaah haji 2027Sep 4, 2026 | 6:10 PM
Kaabah dihias kiswah baru sempena bermula tahun Hijrah 1448Jun 17, 2026 | 12:11 PM
hajiArab Saudi