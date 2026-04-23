Thailand rancang bina jambatan darat bernilai S$40 bilion pintas Selat Melaka
Apr 23, 2026 | 11:46 AM
Sebuah tuk tuk melalui deretan gerai buah-buahan di Pasar Mahanak, Bangkok pada awal 20 April 2026, ketika Thailand mengumumkan rancangan membina projek “jambatan darat” bernilai kira-kira S$40 bilion bagi memintas Selat Melaka. - Foto AFP
BANGKOK: Thailand akan meneruskan rancangan besar untuk menghubungkan Lautan Hindi dan Pasifik melalui projek “jambatan darat” susulan ketegangan di Selat Hormuz yang menonjolkan kepentingan laluan perdagangan utama dunia.
Timbalan Perdana Menteri Thailand, Encik Phiphat Ratchakitprakarn berkata kerajaan akan mempercepatkan pembangunan projek itu yang dijangka menelan kos sehingga 1 trilion baht (S$40 bilion).
“Konflik di Asia Barat telah menunjukkan betapa pentingnya kawalan terhadap laluan pengangkutan,” katanya.