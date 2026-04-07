Trump ancam musnahkan prasarana Iran dalam empat jam
Apr 7, 2026 | 1:30 PM
Seorang lelaki merakam gambar menggunakan telefon bimbitnya di hadapan Jambatan B1, sehari selepas ia musnah akibat serangan udara di Karaj, kira-kira 35 kilometer di barat daya Teheran, pada 2 April 2026. Jambatan itu, yang menghubungkan Teheran dan Karaj, dilaporkan sebahagiannya runtuh selepas diserang dalam konflik yang semakin memuncak. - Foto AFP
WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, mengulangi ancaman keras terhadap Iran apabila memberi amaran bahawa tentera Amerika mampu memusnahkan semua jambatan dan loji janakuasa negara itu dalam tempoh hanya empat jam, sambil menegaskan, cadangan gencatan senjata masih belum mencukupi.
Lima minggu selepas perang Asia Barat tercetus menyusuli serangan udara bersama Amerika dan Israel ke atas Teheran, Encik Trump menuntut Iran membuka semula laluan perkapalan di Selat Hormuz menjelang tengah malam Selasa, 7 April waktu GMT, atau berdepan serangan baharu yang lebih dahsyat.
