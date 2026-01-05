Anggota kumpulan militia yang dikenali sebagai “Colectivos” menyertai satu perarakan menuntut pembebasan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, selepas beliau dan isterinya, Cilia Flores, ditahan susulan serangan Amerika Syarikat ke atas Venezuela, di Caracas, pada 4 Januari 2026. - Foto REUTERS

WASHINGTON/CARACAS: Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada 4 Januari memberi bayangan bahawa Washington mungkin melancarkan serangan ketenteraan kedua ke atas Venezuela, susulan penahanan Presiden Nicolas Maduro, sekiranya baki anggota pentadbirannya enggan bekerjasama dengan usaha Amerika Syarikat untuk “membetulkan” negara itu.

Kenyataan Encik Trump kepada wartawan di atas pesawat Air Force One meningkatkan kebimbangan mengenai kemungkinan campur tangan ketenteraan Amerika Syarikat yang lebih meluas di Amerika Latin, dengan Colombia turut disebut sebagai sasaran berpotensi sekiranya gagal mengekang aliran dadah haram ke Amerika Syarikat. “Operasi Colombia kedengaran baik bagi saya,” kata Encik Trump.

Beliau turut memberi bayangan bahawa tindakan juga boleh diambil terhadap Mexico dan Cuba. Mengenai Cuba, Encik Trump berkata negara sekutu rapat Venezuela itu “kelihatan hampir tumbang” kerana kehilangan sumber pendapatan utama daripada minyak Venezuela.

Encik Maduro kini ditahan di sebuah pusat tahanan di New York dan dijadualkan hadir ke mahkamah pada 5 Januari bagi menghadapi pertuduhan berkaitan dadah. Penahanannya oleh pasukan Amerika Syarikat telah mencetuskan ketidaktentuan besar mengenai masa depan Venezuela, sebuah negara kaya minyak yang telah lama bergelut dengan krisis ekonomi dan politik.

Encik Trump berkata pentadbirannya akan bekerjasama dengan baki anggota pmerintahan Encik Maduro untuk membanteras penyeludupan dadah dan merombak industri minyak Venezuela, dan bukannya mendesak pilihan raya segera bagi membentuk kerajaan baru.

Namun di Caracas, pegawai kanan pemerintah Encik Maduro menegaskan bahawa penahanan Encik Maduro dan isterinya, Cik Cilia Flores, merupakan satu penculikan. “Di sini hanya ada seorang presiden, dan namanya Nicolas Maduro Moros. Jangan sesekali terpedaya dengan provokasi musuh,” kata Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello, dalam rakaman audio yang diedarkan oleh Parti Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV).

Imej Maduro yang berusia 63 tahun dalam keadaan mata ditutup dan tangan digari mengejutkan rakyat Venezuela. Operasi itu disifatkan sebagai campur tangan Amerika Syarikat paling kontroversi di rantau tersebut sejak pencerobohan ke atas Panama 37 tahun lalu.

Menteri Pertahanan Venezuela, Encik Vladimir Padrino Lopez, berkata dalam siaran televisyen bahawa serangan Amerika Syarikat mengorbankan anggota tentera, orang awam dan “sebahagian besar” pasukan keselamatan peribadi Maduro “secara kejam”. Beliau berkata angkatan bersenjata Venezuela telah diaktifkan untuk menjamin kedaulatan negara. Pemerintah Cuba pula mendakwa 32 rakyatnya terbunuh dalam serangan tersebut.

Naib Presiden Venezuela, Cik Delcy Rodríguez, yang juga memegang portfolio menteri minyak, telah mengambil alih peranan sebagai pemimpin interim dengan sokongan Mahkamah Agung negara itu. Namun beliau menegaskan Encik Maduro masih presiden sah Venezuela dan dianggap sebagai tokoh paling pragmatik dalam lingkaran dalaman Maduro.

Pentadbiran Trump menggambarkan penahanan Encik Maduro sebagai satu operasi penguatkuasaan undang-undang bagi memaksanya menghadapi pertuduhan jenayah di Amerika Syarikat yang difailkan pada 2020, termasuk konspirasi narko-keganasan. Maduro sentiasa menafikan sebarang penglibatan jenayah.

Namun Encik Trump secara terbuka mengaitkan tindakan itu dengan kepentingan minyak Amerika Syarikat dan isu migrasi. “Apa yang benar-benar mendorong keputusan ini ialah hakikat bahawa beliau menghantar berjuta-juta orang ke negara kami dari penjara dan institusi mental, pengedar dadah dan penagih,” dakwa Encik Trump.

Pemerintah Venezuela sejak sekian lama menuduh Trump berhasrat merampas sumber asli negara itu, khususnya minyak. “Kami marah kerana akhirnya semuanya terbongkar. Jelas mereka hanya mahukan minyak kami,” kata Encik Cabello.

Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Marco Rubio, berkata pemimpin Venezuela seterusnya mesti memastikan industri minyak negara itu tidak jatuh ke tangan musuh Amerika Syarikat dan menghentikan penyeludupan dadah. Beliau merujuk kepada sekatan Amerika Syarikat ke atas penghantaran minyak Venezuela.

“Ini bermakna ekonomi mereka tidak akan dapat bergerak ke hadapan sehingga syarat-syarat yang selaras dengan kepentingan nasional Amerika Syarikat dan kepentingan rakyat Venezuela dipenuhi,” katanya dalam rancangan This Week di ABC.

Di Caracas, penyokong Envik Maduro menyertai satu perarakan pro-kerajaan pada petang 4 Januari, namun suasana bandar secara keseluruhan dilihat lebih sunyi daripada kebiasaan. “Rakyat Venezuela tidak boleh menyerah kalah dan tidak boleh sekali-kali menjadi jajahan sesiapa,” kata seorang penunjuk perasaan, Reinaldo Mijares. “Ini bukan negara orang yang kalah.”

Sebahagian rakyat dilihat membeli bekalan asas sebagai langkah berjaga-jaga. “Semalam saya sangat takut untuk keluar, tetapi hari ini saya terpaksa,” kata seorang ibu tunggal di bandar minyak Maracaibo. “Kami orang Venezuela sudah biasa hidup dalam ketakutan.”

Di peringkat antarabangsa, pemimpin Demokrat Senat Amerika Syarikat, Encik Chuck Schumer, mempersoalkan hala tuju pentadbiran Trump. “Rakyat Amerika bimbang ini akan mencetuskan peperangan tanpa penghujung, perkara yang Trump sendiri janjikan untuk elakkan,” katanya.