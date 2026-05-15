BEIJING: Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, dan Presiden China, Encik Xi Jinping, menekankan kepentingan kestabilan hubungan dua kuasa besar dunia itu ketika menamatkan sidang puncak berprofil tinggi di Beijing pada 15 Mei, walaupun tiada penyelesaian konkrit diumumkan berhubung isu perdagangan, Taiwan, perang Iran atau ketegangan geopolitik lain.

Pertemuan itu berlangsung di Zhongnanhai, kompleks kepimpinan tertutup Parti Komunis China di Beijing, dalam lawatan pertama presiden Amerika ke China dalam tempoh hampir sedekad.

