Xi bangkitkan isu Taiwan kepada Trump dalam sidang puncak di Beijing
May 14, 2026 | 1:46 PM
Presiden China, Xi Jinping, dan Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, memeriksa kawalan kehormat semasa upacara sambutan rasmi di Great Hall of the People di Beijing, China, pada 14 Mei 2026. - Foto REUTERS
BEIJING: Presiden China, Xi Jinping, memberi amaran tegas kepada Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, mengenai isu Taiwan ketika kedua-dua pemimpin memulakan sidang kemuncak penting di Beijing pada 14 Mei.
Encik Xi berkata isu Taiwan boleh mencetuskan pertembungan berbahaya antara dua kuasa besar dunia sekiranya tidak ditangani dengan berhati-hati. “Jika tidak dikendalikan dengan baik, kedua-dua negara boleh bertembung atau malah berkonflik, sekali gus meletakkan hubungan Amerika Syarikat-China dalam situasi yang amat berbahaya,” katanya menurut agensi berita rasmi China, Xinhua.
