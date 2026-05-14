BEIJING: Presiden China, Xi Jinping, memberi amaran tegas kepada Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, mengenai isu Taiwan ketika kedua-dua pemimpin memulakan sidang kemuncak penting di Beijing pada 14 Mei.

Encik Xi berkata isu Taiwan boleh mencetuskan pertembungan berbahaya antara dua kuasa besar dunia sekiranya tidak ditangani dengan berhati-hati. “Jika tidak dikendalikan dengan baik, kedua-dua negara boleh bertembung atau malah berkonflik, sekali gus meletakkan hubungan Amerika Syarikat-China dalam situasi yang amat berbahaya,” katanya menurut agensi berita rasmi China, Xinhua.

