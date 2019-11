PERSAINGAN SENGIT: Second Chance Properties Ltd (SCP) akan menutup butik First Lady di tingkat satu Tanjong Katong Complex (TKC) akhir bulan depan. Penutupan itu bermakna First Lady akan hanya mempunyai sebuah butik sahaja di tingkat dua pusat beli-belah itu. - Foto BH oleh NORHAIZA HASHIM