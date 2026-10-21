Syarikat-syarikat tersenarai yang terlibat dalam kegiatan haram yang menyebabkan jerebu rentas sempadan mungkin berdepan dengan tindakan undang-undang serta implikasi kewangan, kata Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat.

“Akibat dan penalti ini bukan sahaja menjejaskan pengarah serta pihak pengurusan syarikat tersebut.

“Ia turut menjejaskan nilai dan kepentingan para pemegang saham,” kata Encik Chee semasa berucap di Majlis Anugerah Pilihan Pelabur Persatuan Pelabur Sekuriti Singapura (SIAS) pada 21 Oktober.

“Oleh itu, adalah wajar bagi SIAS untuk melengkapi tindakan pihak pengawal selia, SGX, dan bank-bank dengan bersuara bagi pihak pelabur serta mendapatkan penjelasan daripada syarikat-syarikat berkenaan.”

Berucap pada majlis tersebut, pengasas, presiden, dan ketua eksekutif SIAS, Encik David Gerald, berkata semua pelabur harus “berfikir dengan teliti ke mana mereka melaburkan wang mereka”, sambil menggesa mereka supaya “benar-benar mengelakkan syarikat yang mempunyai rekod alam sekitar yang buruk”.

Beliau berkata, ini terpakai khususnya bagi syarikat yang dikaitkan dengan masalah jerebu, memandangkan kemusnahan hutan dan kawasan hijau secara besar-besaran itu turut memudaratkan kesihatan awam.

“Pelabur yang membiayai syarikat sedemikian, walaupun secara tidak langsung, turut memikul sebahagian tanggungjawab terhadap kesan-kesan ini.”

Beliau menambah bahawa SIAS akan terus meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelabur mengenai risiko alam sekitar, sosial, dan tadbir urus (ESG), serta menggalakkan mereka untuk menyemak amalan kelestarian sesebuah syarikat sebelum membuat pelaburan.

“Dengan memilih syarikat yang bertanggungjawab, pelabur runcit bukan sahaja dapat melindungi pulangan pelaburan mereka, malah turut menyokong usaha mewujudkan rantau yang lebih bersih dan sihat,” katanya.

Encik Chee, yang juga merupakan timbalan pengerusi Penguasa Kewangan Singapura (MAS), turut mengumumkan bahawa MAS akan menyokong SIAS dalam mempertingkatkan pendidikan pelabur melalui penyediaan panduan mengenai Tawaran Awam Awal (IPO).

Panduan ini akan merumuskan maklumat penting daripada dokumen tawaran awam apabila sesebuah syarikat ingin disenaraikan, serta membantu pelabur mengenal pasti isu-isu yang paling relevan kepada mereka, di samping mengetengahkan perkara-perkara yang wajar dipertimbangkan oleh mereka.