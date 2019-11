PENCAPAIAN MEMBANGGAKAN Baru-baru ini, Encik Hafiz Misram (kiri) mewakili Persatuan Cacat Penglihatan Singapura (SAVH) dan pasukan bot naganya, 'DragonSail All The Way', memenangi tempat keempat dalam DB Hearts Challenge 2019, anjuran bersama PAssion WaVe dan DB Hearts walaupun baru pertama kali menyertainya. Di kanan ialah Cik Suryana Ali, ahli jawatankuasa, sukarelawan aktif dan pengurus kumpulan 'Paddlers with Hearts' daripada DB Hearts yang turut menyertai kumpulan Encik Hafiz. - Foto BH oleh IQBAL FAIZAL