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Sekilas Berita
Bekas pramugari kembang niaga kecantikan tingkat kesedaran tentang jagaan kulit
Bekas pramugari kembang niaga kecantikan tingkat kesedaran tentang jagaan kulit
Pupuk idea tawar khidmat solekan, rawatan wajah
Foto ihsan NUR ZAYANAH ZAINAL
Oct 27, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Bekas pramugari kembang niaga kecantikan tingkat kesedaran tentang jagaan kulit
Bermula dengan kelas solekan yang dikendalikan dari sebuah bilik di rumahnya, usaha seorang jurusolek kini berkembang menjadi perniagaan kecantikan yang merangkumi perkhidmatan pengantin, rawatan wajah dan produk solekan.
Selepas bertahun-tahun menyolek pengantin dan pelanggan, beliau menyedari pentingnya penjagaan kulit bagi menghasilkan solekan yang kemas dan tahan lama.
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