Bermula dengan kelas solekan yang dikendalikan dari sebuah bilik di rumahnya, usaha seorang jurusolek kini berkembang menjadi perniagaan kecantikan yang merangkumi perkhidmatan pengantin, rawatan wajah dan produk solekan.

Selepas bertahun-tahun menyolek pengantin dan pelanggan, beliau menyedari pentingnya penjagaan kulit bagi menghasilkan solekan yang kemas dan tahan lama.

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