NANA KARIA: Lagu saduran 'Bagai Salju', yang dipetik daripada lagu asal 'I Will Go To You Like The First Snow' daripada drama Korea, 'Guardian: The Lonely and Great God', dihasilkan sebagai sanjungan buat fenomena K-Pop dan K-Drama yang penuh kisah kemanusiaan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA