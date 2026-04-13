7 tahun menanti, Nelydia Senrose akhirnya disahkan hamil
Perjalanan untuk hamil penuh liku, akui tidak terlepas daripada berdepan pelbagai soalan sensitif
Apr 13, 2026 | 7:46 PM
Pelakon, Nelydia Senrose akhirnya dikurniakan rezeki paling dinantikan apabila disahkan hamil, sekali gus menamatkan penantian panjang yang sarat dengan pelbagai emosi. - Foto NTSP
KUALA LUMPUR: Selepas tujuh tahun menyulam harapan dan doa tanpa jemu, Nelydia Senrose akhirnya dikurniakan rezeki paling dinantikan apabila disahkan hamil, sekali gus menamatkan penantian panjang yang sarat dengan pelbagai emosi.
Khabar gembira itu bukan sahaja membahagiakan dirinya dan suami, malah turut menyentuh hati ramai yang pernah melalui perjalanan sama dalam menanti kehadiran cahaya mata, lapor Berita Harian Malaysia.
Laporan berkaitan
Nelydia tunggu ibu tunai umrah sebelum bincang hal kahwinJul 8, 2024 | 4:01 PM
Berani Kerana BenarJul 9, 2024 | 5:03 PM