Penyanyi Malaysia, Ara Johari, lancarkan lagu terbaru berjudul, ‘Terlalu Bodoh’, yang diciptakan komposer Indonesia, Ilham Baso. Ini merupakan kali kedua beliau bekerjasama dengan Ilham. - Foto INSTAGRAM ARA JOHARI

Ara Johari giat kerjasama dengan komposer Indonesia, teroka gaya baru Lancar lagu terbaru, ‘Terlalu Bodoh’, hasil ciptaan Ilham Baso

Tahun 2026 menandakan genap 10 tahun penyanyi Malaysia, Ara Johari, 28 tahun, menceburi kerjaya nyanyian secara serius selepas kemunculan beliau dalam program realiti, Akademi Fantasia Musim ke-13 (AF13), pada 2016.

Sebagai selebriti, penampilan turut menjadi perhatian serta buah mulut ramai.

Dari segi penampilan, Ara justeru muncul dengan imej tomboi dan berambut pendek sejak menyertai AF13.

Bahkan, beliau juga selamba dan tiada masalah langsung untuk bergaul dengan rakan bintang AF lain dengan imej sebegitu, yang baginya apabila berambut pendek, kepala berasa lebih ringan dan bebas.

“Sebenarnya, rambut pendek ini memang buat saya rasa bebas, ringan dan boleh jadi diri sendiri.

“Apatah lagi, saya jenis wanita yang aktif, berdandan pun ringkas dan sederhana.

“Imej rambut pendek dan tomboi itu paling menggambarkan personaliti diri saya yang asli dan tidak dibuat-buat.

“Malah, bila saya rasa selesa, barulah boleh menyanyi dengan penuh keyakinan,” kata Ara, dalam laman web Harian Metro.

Bagaimanapun, sepanjang tempoh panjang dalam industri seni, Ara atau nama sebenarnya, Nurfarrah Izzatie Johari, turut berjaya dalam membuat pilihan lagu yang dirakamnya apabila sehingga kini belum ada lagu hasil dendangannya membuat peminat setia serta pendengar hampa.

Mungkinkah ada rahsia di sebaliknya dalam mengenal pasti selera pendengar muzik masa kini yang sukar dijangka?

Mengulas lebih lanjut, penyanyi lagu Warkah Untukku dan Bunga ini berkata beliau memang seorang yang cerewet kerana mahu karya lagu terbaik, bermutu dan dirasakan sempurna didengar oleh peminatnya.

“Saya memang cerewet. Bukan sebab terlalu ‘demand’ (meminta) lagu yang sedap didengar, tetapi saya mahu pastikan lagu itu betul-betul sesuai dengan jiwa dan suara saya.

“Bila lagu dipilih itu ‘kena’ dengan jiwa saya, barulah boleh sampaikan (lagu itu) secara jujur.

“Jadi, saya percaya pendengar juga boleh merasai ketulusan lagu itu dan kisah dalam lagu disampaikan.

“Setiap lagu ada jalan ceritanya daripada lirik yang ditulis.

“Oleh itu, sebagai penyanyi saya harus komited untuk memahami dengan teliti setiap liriknya sama ada sesuai dengan jiwa saya atau tidak,” ujarnya.

Kini muncul dengan beberapa lagu hasil kerjasama komposer dari Indonesia, Ara berkata, beliau gemar mencuba pengalaman baru berikutan industri muzik di negara jiran itu didapati ada gaya tersendiri.

“Sebenarnya, komposer tempatan kita pun ada ramai yang hebat.

“Dalam soal penghasilan lagu ini, semua (komposer termasuk penulis lirik) ada kekuatan masing-masing. Begitu juga komposer dari Indonesia.

“Cuma, komposer Indonesia ini ada gaya mereka. Saya hanya mahu meneroka gaya dan bunyi baru, sekali gus belajar daripada orang yang berbeza.

“Saya pun ingin cuba keluar dari zon yang selesa dan menjadi serba boleh. Untuk itu, saya perlu memberanikan diri menjalin kerjasama dengan komposer luar,” jelasnya.

Ini dibuktikan Ara dengan lagu Menjaga Jodoh Orang Lain yang dilancarkannya pada 2024, hasil ciptaan komposer Indonesia, Ilham Baso, sekali gus berjaya ‘meledak’ di Malaysia hingga kini.

Malah, video muzik bagi lagu tersebut yang dimuat naik di laman YouTube juga sudah mencecah kira-kira 27 juta tontonan, sehingga akhbar ini diterbitkan, dengan pelbagai komen positif dan terbaik diterima oleh Ara.

Selain itu, Ara juga mengenali dan bekerjasama dengan komposer Faizal Lubis untuk menyanyikan lagu Cinta Terhebat yang dijadikan sebagai runut bunyi (OST) bagi filem Siapa Dia, arahan Garin Nugroho.

Baru-baru ini, Ara tampil melancarkan lagu terbaru berjudul, Terlalu Bodoh.

Ia merupakan kerjasama dengan Ilham Baso untuk kali kedua.

Pada masa sama, Ara sangat memahami mesej yang disampaikan dalam lagu itu dek serupa dengan paparan kisah masa lalu dirinya.

Menyentuh pula tentang harapan dan perancangan dalam kerjaya nyanyian, Ara berkata, beliau hanya mahu terus mengembangkan bakat sebagai penyanyi dan mencuba genre baru.

“Saya nak buat lebih banyak kerjasama (dengan penggiat seni lain) kerana persaingan memang ramai, tapi saya percaya setiap artis ada ruang masing-masing untuk berkarya.