Dibesarkan oleh datuk dan nenek sejak kecil, penyanyi Azharina Azhar, 40 tahun, akur bahawa liku kehidupan yang penuh pahit, getir, dan pancaroba sudah menjadi sebahagian dari dirinya.

Anak seni kelahiran Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang dikenali menerusi lagu hits Elegi Sepi dan Rawan ini hanya berbekalkan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Beliau tekad mula bekerja seawal usia muda demi menyara keluarga, termasuk ibu dan tiga orang adiknya.