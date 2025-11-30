SPH Logo mobile
Hiburan
 Azharina Azhar jadikan anak nadi kekuatan

Nov 30, 2025 | 5:30 AM
azharina azhar, juara bintang rtm, gv3
Penyanyi kelahiran Sabah, Malaysia, Azharina Azhar, teruja melancarkan single duet terbaru, ‘Biar Gambar Bicara’, bersama anak seni Singapura, Nana Karia, yang sudah dianggap sebagai sahabat karib. - Foto INSTAGRAM AZHARINA AZHAR

Dibesarkan oleh datuk dan nenek sejak kecil, penyanyi Azharina Azhar, 40 tahun, akur bahawa liku kehidupan yang penuh pahit, getir, dan pancaroba sudah menjadi sebahagian dari dirinya.

Anak seni kelahiran Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang dikenali menerusi lagu hits Elegi Sepi dan Rawan ini hanya berbekalkan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Beliau tekad mula bekerja seawal usia muda demi menyara keluarga, termasuk ibu dan tiga orang adiknya.

