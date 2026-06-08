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Bintang filem handal tidak janji filem ‘meletup’ di pasaran
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Bintang filem handal tidak janji filem ‘meletup’ di pasaran
Penonton lebih bijak nilai ketulusan jalan cerita meski karya dijayakan aktivis seni tidak dikenali
Bintang filem handal tidak janji filem ‘meletup’ di pasaran
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Jun 8, 2026 | 5:30 AM
Nampak sahaja senarai pelakon hebat, khususnya kelahiran Singapura, yang menjayakan filem penuh aksi dan saspens, Konspirasi, teman saya teruja melangkahkan kaki ke pawagam.
“Ada Hisyam Hamid, Datuk Adi Putra, Che Puan Sarimah Ibrahim, Amir Nafis, Esma Daniel dan Roy Azman. Mesti best ni!” ujarnya, mengajak saya agar meluangkan masa menonton filem ini.
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