Peristiwa dilempar kaca dan telur sewaktu ‘berjiwang’ di bawah kolong blok, bertemankan petikan gitar akustik, menjadi antara kenangan yang sukar dilupakan penggubah lagu dan penyanyi tempatan, Jumali Sanotri, semasa pembabitan awal dalam bidang seni.

Pada mulanya, Jumali, atau nama sebenarnya, Jumali Johari, 35 tahun, yang juga vokalis kumpulan Sanotri, mengimpikan menjadi penggubah lagu.

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