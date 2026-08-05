Penyanyi tempatan yang pernah mencipta fenomena menerusi YouTube sekitar era 2010-an, iaitu Chomel (kiri) dan Jumali Sanotri, bakal kembali menghidupkan suasana lagu ‘jiwang’ menerusi persembahan dan acara bertemu peminat, ‘An Enchanted Night with Jumali Sanotri & Chomel’, anjuran Olly Maguire dan Amyr Abadawn, pada 8 Ogos di The Istana Ballroom. - Foto OLLY MAGUIRE