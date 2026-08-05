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Duo ‘Lamunan Cinta’ kembali sepentas, gamit kenangan lagu ‘jiwang’
Duo ‘Lamunan Cinta’ kembali sepentas, gamit kenangan lagu ‘jiwang’
Jumali Sanotri, Chomel ubati rindu peminat, bakal buat persembahan pada 8 Ogos di The Istana Ballroom
Duo ‘Lamunan Cinta’ kembali sepentas, gamit kenangan lagu ‘jiwang’
Penyanyi tempatan yang pernah mencipta fenomena menerusi YouTube sekitar era 2010-an, iaitu Chomel (kiri) dan Jumali Sanotri, bakal kembali menghidupkan suasana lagu ‘jiwang’ menerusi persembahan dan acara bertemu peminat, ‘An Enchanted Night with Jumali Sanotri & Chomel’, anjuran Olly Maguire dan Amyr Abadawn, pada 8 Ogos di The Istana Ballroom. - Foto OLLY MAGUIRE
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Aug 5, 2026 | 5:30 AM
Peristiwa dilempar kaca dan telur sewaktu ‘berjiwang’ di bawah kolong blok, bertemankan petikan gitar akustik, menjadi antara kenangan yang sukar dilupakan penggubah lagu dan penyanyi tempatan, Jumali Sanotri, semasa pembabitan awal dalam bidang seni.
Pada mulanya, Jumali, atau nama sebenarnya, Jumali Johari, 35 tahun, yang juga vokalis kumpulan Sanotri, mengimpikan menjadi penggubah lagu.
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