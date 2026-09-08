Pelakon veteran terkenal, Eman Manan telah dianugerahkan Darjah Kebesaran Dato’ Paduka Mahkota Terengganu (DPMT) bersempena Ulang Tahun Ke-64 Hari Keputeraan Sultan Terengganu.

Anugerah tersebut sekali gus melayakkan beliau menggunakan gelaran Datuk.

Eman atau nama sebenarnya Abdul Manan Embong, 68 tahun, merupakan anak jati negeri Terengganu.

Beliau merupakan antara penerima darjah kebesaran negeri yang mengiktiraf sumbangan dan jasa beliau dalam bidang seni serta industri lakonan tanah air.

Justeru, pengiktirafan itu turut meletakkan nama beliau sebaris dengan penerima darjah kebesaran negeri Terengganu yang lain.

Sepanjang kerjayanya yang merentasi lebih empat dekad, Eman telah membuktikan kepelbagaian bakatnya menerusi pelbagai peranan dalam teater, filem, dan televisyen.

Sebagai pemenang Pelakon Lelaki Terbaik sebanyak tiga kali di Festival Filem Malaysia (FFM), beliau telah meraih pengiktirafan menerusi persembahannya dalam Matinya Seorang Patriot (1984), Bintang Malam (1991), dan Buai Laju-Laju (2004).

Baru-baru ini, Eman terlibat dalam filem aksi Takluk 2: Op Daulat yang bakal ditayangkan pada November 2026.

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