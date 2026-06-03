Topik diikutiPergi ke BHku
Filem ‘The Furious’ kupas konflik keluarga di sebalik aksi tinju
Premium
Filem ‘The Furious’ kupas konflik keluarga di sebalik aksi tinju
Zul Ariffin, Sky Iskandar bawa emosi mendalam ke gelanggang
Jun 3, 2026 | 5:30 AM
Filem ‘The Furious’ kupas konflik keluarga di sebalik aksi tinju
Tidak semua pertarungan berlaku di dalam gelanggang.
Menerusi filem aksi sukan terbaru, The Furious, penonton dibawa menyelami pergelutan yang jauh lebih rumit daripada sekadar menewaskan lawan iaitu berdepan dengan luka dan kenangan silam yang terus menghantui diri.
Laporan berkaitan
Filem ‘Konspirasi’ gabung dunia siber dan politik lakonan anak seni S’puraMay 27, 2026 | 5:30 AM
Filem ‘Ghost In The Cell’ bikin penonton tak senang duduk...May 6, 2026 | 5:30 AM
Ratu Rok Ella kekal gemilang di pentas muzikMay 15, 2026 | 5:30 AM
Konsert solo pertama Fauziah Latiff di KL membuai emosiMay 12, 2026 | 9:08 PM