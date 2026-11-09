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Sekilas Berita
Impian jadi nyata: Peminat setia bawa Amelina ke S’pura untuk malam dangdut
Impian jadi nyata: Peminat setia bawa Amelina ke S’pura untuk malam dangdut
Acara disertai sekitar 200 peminat daripada pelbagai peringkat usia
Foto BH oleh KHALID BABA
Nov 9, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Impian jadi nyata: Peminat setia bawa Amelina ke S’pura untuk malam dangdut
Lebih sedekad menyimpan hasrat untuk menganjur satu acara buat Ratu Dangdut Malaysia, Amelina, impian Encik Muhammad Ashik Omar, akhirnya menjadi kenyataan apabila beliau berjaya membawa penyanyi itu ke Singapura bagi menjayakan satu sesi ramah mesra bersama peminat.
Acara malam dangdut, yang berlangsung di Verona Henderson, pada 10 Oktober lalu, menerima sambutan hangat dengan kehadiran sekitar 200 peminat daripada pelbagai peringkat usia.
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