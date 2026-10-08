KUALA LUMPUR: Pelakon Janna Nick telah menamatkan pengajian ijazah Sarjana Sastera dalam jurusan Pembuatan Filem di United Kingdom (UK).

Beliau menyifatkan perjalanan pengajian yang penuh penat lelah dan kesukaran itu berbaloi setelah memperoleh keputusan cemerlang.

Janna atau nama sebenar, Nurul Jannah Muner, 31 tahun, berkata beliau sengaja merahsiakan perjalanan pengajiannya selama setahun kerana bimbang berdepan dengan ‘penyakit ain’.

“Penat lelah saya semua berbaloi, sangat tidak saya jangkakan.

“Rezeki Allah izinkan benda itu terjadi dan Allah permudahkan perjalanan itu.

“Sampai tahap saya takut kena ‘ain’.

“Setahun saya tak cerita apa-apa, sampai dapat keputusan barulah saya cerita.

“Walaupun saya selalu buat ‘content’ atau kandungan dalam talian, saya tak kongsikan video tunjuk pergi belajar,” katanya dalam Harian Metro.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
anak tidak bernegara, pendidikan Johor, Persatuan Suluk Bajau Malaysia

Persatuan sorot anak Suluk Bajau tidak bernegara sukar daftar sekolah di JB

Oct 8, 2026 | 5:47 PM
Seorang wanita Iran berjalan di hadapan papan iklan memaparkan gambar Allahyarham Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei (tengah), dan pemimpin Hamas di Teheran, Iran, pada 6 Oktober 2026. Ketegangan Amerika Syarikat-Iran berterusan ketika Rumah Putih dilaporkan meminta Pentagon menyediakan pilihan bagi kemungkinan serangan baru ke atas Iran.

Trump timbang serang Iran sebelum pilihan raya AS pasa 3 Nov

Oct 8, 2026 | 3:07 PM
bekas banduan, bantuan komuniti, kembali ke masyarakat, yellow ribbon, offender, prison, minimart, community

Bina hidup selepas penjara, kini bantu keluarga berdepan kesempitan

Oct 8, 2026 | 4:56 PM
Pelakon, Janna Nick atau nama sebenarnya, Nurul Jannah Muner, berkongsi beliau sengaja merahsiakan perjalanan pengajiannya selama setahun di United Kingdom (UK) kerana takut berdepan dengan ‘penyakit ain’.

Janna Nick tamat pengajian sarjana di UK dengan cemerlang

Oct 8, 2026 | 4:18 PM
Pemandu asing yang mempunyai tunggakan denda atas kesalahan lalu lintas, tempat letak kereta atau pelepasan asap kenderaan mungkin dilarang memasuki Singapura.

Lebih $639,000 denda tertunggak diperoleh daripada pemandu asing di pusat pemeriksaan darat S’pura

Oct 8, 2026 | 3:42 PM
skuad singa, Piala Asean Fifa, bola sepak, Gavin Lee

5 pengajaran berharga bagi Singa susulan kekecewaan di Piala Asean Fifa

Oct 5, 2026 | 5:28 AM
jerebu kanak-kanak

Jerebu: Awasi gejala sesak nafas dalam kalangan kanak-kanak

Sep 28, 2026 | 5:30 AM
penyakit buah pinggang, chronic kidney disease, CKD

Masuk hospital kerana sakit dada, dapat tahu fungsi buah pinggang merosot kepada 11%

Oct 6, 2026 | 3:14 PM
forum bersamamu

Rumah tangga aman jika suami isteri belajar urus perbezaan dengan ilmu, rahmah dan ihsan

Sep 27, 2026 | 5:30 AM
parti bersama malaysia

Parti Bersama mampu beri saingan menang kerusi bandar

Sep 26, 2026 | 5:30 AM

Mengulas lanjut, Janna yang tidak mendedahkan nama universitinya, berkongsi, meskipun rakan-rakan terdekatnya mengetahui mengenai butiran pengajiannya, peminat dan pihak luar tidak mengetahui apa-apa maklumat mengenainya.

Pada September 2025, Janna telah memulakan kehidupan baharu di London bersama suaminya, Dini Schatzmann, 31 tahun, tanpa berkongsi secara terperinci mengenai penghijrahannya ke UK kepada pihak awam.

Janna, yang pernah membintangi drama Melastik Ke Hatimu itu, berkata perjalanan akademik yang ditempuhi sama seperti pelajar lain, tanpa sebarang keistimewaan atau jalan pintas.

“Memang saya ikut jalan yang betul.

“Saya ambil peperiksaan macam orang biasa dan pergi temu duga... semuanya melalui proses yang betul.

“Saya sampai menangis sebab susah nak faham bahasa Inggeris dan loghat UK di sana,

“Namun, saya tidak pernah kongsi kesusahan yang saya lalui sepanjang pengajian saya di sana,” katanya.

Berkongsi mengenai perancangan masa depan, Janna mempunyai perancangan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Doktor Falsafah (PhD).

“Saya akan pulang ke Malaysia dahulu tetapi akan kembali semula ke UK untuk majlis penyampaian ijazah.

“Memang dalam perancangan untuk sambung belajar ke peringkat PhD selepas ini, insya-Allah.

“Tetapi tidak pasti lagi di mana, mungkin di Malaysia ataupun kalau ada rezeki lebih, boleh sambung di luar negara,” katanya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Dini Schatzmann, Janna Nick papar gelagat ‘gila-gila’ di media sosialOct 12, 2025 | 5:30 AM
Dini Schatzmann teruja jadi pakar AI dalam drama Inggeris S’pura, ‘Provocative’Oct 12, 2025 | 5:30 AM
janna nickpelakon