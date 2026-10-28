Peminat seni tanah air bakal disajikan dengan sebuah pementasan unik apabila karya opera agung Italy, Lucia di Lammermoor, karya komposer, Gaetano Donizetti, diolah semula berlatarbelakangkan Tanah Melayu pada era 1950-an.

Berjudul Lucia di Lamur, pementasan perdana dunia ini merupakan anjuran syarikat seni, The Creative Sync, menerusi sayap penerbitan operanya, The Opera Pot.

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