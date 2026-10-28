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Sekilas Berita
Kisah cinta tragik ‘Lucia di Lamur’ berlatar Tanah Melayu dipentas di Sota
Kisah cinta tragik ‘Lucia di Lamur’ berlatar Tanah Melayu dipentas di Sota
Karya opera agung Italy diberi nafas baharu menerusi sentuhan budaya dan filem hitam putih era 1950-an
Foto SY MAH/AMIN KHAIROODIN
Oct 28, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Kisah cinta tragik ‘Lucia di Lamur’ berlatar Tanah Melayu dipentas di Sota
Peminat seni tanah air bakal disajikan dengan sebuah pementasan unik apabila karya opera agung Italy, Lucia di Lammermoor, karya komposer, Gaetano Donizetti, diolah semula berlatarbelakangkan Tanah Melayu pada era 1950-an.
Berjudul Lucia di Lamur, pementasan perdana dunia ini merupakan anjuran syarikat seni, The Creative Sync, menerusi sayap penerbitan operanya, The Opera Pot.
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