Pencipta kandungan seram sahut cabaran baru dalam dunia lakonan

Hiburan
Pencipta kandungan seram sahut cabaran baru dalam dunia lakonan

Feb 4, 2026 | 5:30 AM
AININ ALFIYANI JAILANI
AININ ALFIYANI JAILANI

Pencipta kandungan seram sahut cabaran baru dalam dunia lakonan

naqiah, true horror stories pov, berani lakon
Pencipta kandungan yang juga pengasas jenama ‘True Horror Stories POV’, Siti Naqiah Ayub, teroka pengalaman baru dalam dunia lakonan menerusi program realiti siaran Mediacorp Suria, ‘Berani Lakon!’. - Foto MEDIACORP

Kandungan berteraskan genre seram kini semakin menjadi kegilaan ramai dalam kalangan masyarakat Melayu, dan kian berkembang di laman media sosial bak ‘cendawan tumbuh selepas hujan’.

Bermula dengan video pendek berkonsepkan ‘POV’ atau sudut pandangan di YouTube pada 2019, jenama kandungan seram, True Horror Stories POV, kemudiannya berkembang dengan format vodcast.

