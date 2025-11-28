SPH Logo mobile
Pengarah muda hidupkan legasi P. Ramlee dalam dokumentari ke pentas dunia

‘Airnya Biru di Tanjong Katong’ antara karya terpilih dalam Festival Filem Antarabangsa Singapura (SGIFF) edisi ke-36
Nov 28, 2025 | 5:30 AM
Izdihar Osman, Airnya Biru di Tanjong Katong’,P. Ramlee
Pengarah muda, Izdihar Osman, terdorong untuk mengarahkan sebuah dokumentari berjudul, ‘Airnya Biru di Tanjong Katong’, selepas tersentuh dengan kisah P. Ramlee, yang diceritakan oleh ayahnya. - Foto ihsan IZZY OSMAN

Berbekalkan jiwa anak kelahiran Singapura dan semangat, seorang pengarah muda, Izdihar Osman, 25 tahun, terdorong mengarahkan dokumentari berjudul, Airnya Biru di Tanjong Katong, selepas tersentuh dengan kisah Seniman Agung, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, yang diceritakan oleh ayahnya, Encik Osman Ahmad, 60 tahun.

Menerusi dokumentari pendek sekitar 14 minit itu, Izdihar atau lebih mesra disapa Izzy, berhasrat merakam denyut perubahan Singapura melalui lensa yang lebih berseni, tanpa terikat dengan acuan dokumentari biasa.

dokumentariSGIFFpengarah filemMudaP. Ramleetan sri p ramlee
