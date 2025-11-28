Dokumentari ‘Airnya Biru di Tanjong Katong’ arahan Izdihar Osman, merupakan renungan tentang pengaruh Tan Sri P. Ramlee yang ditinggalkan sepanjang hayat beliau dalam kehidupan masyarakat Melayu di Singapura, terpantul menerusi rentetan karya filemnya yang abadi. - Foto SGIFF