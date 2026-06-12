Jika ada yang mengatakan tindakan ini agak ‘gila’, mungkin saya tidak boleh menafikannya.

Mana tidak? Saya sanggup terbang ke Jakarta, Indonesia, bersama dua teman saya, hanya semata-mata untuk menonton konsert Raisa, atau nama sebenarnya, Raisa Andriana – penyanyi yang mana lagu-lagunya menemani zaman remaja saya sehingga kini.