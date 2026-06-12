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Raisa raikan setiap fasa kehidupan dalam ‘Love and Let Go’
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Raisa raikan setiap fasa kehidupan dalam ‘Love and Let Go’
Kongsi luka dan harapan menerusi karya hits, diiringi maestro muzik Indonesia, Andi Rianto
Raisa raikan setiap fasa kehidupan dalam ‘Love and Let Go’
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Jun 12, 2026 | 5:30 AM
Jika ada yang mengatakan tindakan ini agak ‘gila’, mungkin saya tidak boleh menafikannya.
Mana tidak? Saya sanggup terbang ke Jakarta, Indonesia, bersama dua teman saya, hanya semata-mata untuk menonton konsert Raisa, atau nama sebenarnya, Raisa Andriana – penyanyi yang mana lagu-lagunya menemani zaman remaja saya sehingga kini.
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