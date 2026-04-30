Seniwati veteran Maria Menado meninggal dunia
Legenda filem masuk pusat perubatan swasta kerana sakit tua
Apr 30, 2026 | 3:02 PM
Allahyarhamha Maria Menado, yang membintangi banyak filem Melayu klasik ikonik, dilapor menghembuskan nafas terakhir pada usia 94 tahun, di sisi anggota keluarga pada tengah hari 30 April. - Foto BHM
KUALA LUMPUR: Primadona filem Melayu klasik, Datuk Seri Maria Menado, dilapor meninggal dunia di sebuah pusat perubatan swasta di sini, pada 12.25 tengah hari, 30 April, pada usia 94 tahun.
Allahyarhamha Maria yang membintangi banyak filem Melayu klasik ikonik, dilapor menghembuskan nafas terakhir akibat sakit tua, di sisi anggota keluarganya.