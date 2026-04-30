KUALA LUMPUR: Primadona filem Melayu klasik, Datuk Seri Maria Menado, dilapor meninggal dunia di sebuah pusat perubatan swasta di sini, pada 12.25 tengah hari, 30 April, pada usia 94 tahun.

Allahyarhamha Maria yang membintangi banyak filem Melayu klasik ikonik, dilapor menghembuskan nafas terakhir akibat sakit tua, di sisi anggota keluarganya.