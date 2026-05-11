Zainalabidin masih berbisa selepas 50 tahun berkarya
May 11, 2026 | 5:30 AM
Persembahan bertenaga Zainalabidin tidak menghampakan peminat dalam konsert ulang tahun ke-50 penglibatannya. Ia merupakan konsert skala besar terakhir pelantun lagu, ‘Hijau’, ini sebelum bersara. - Foto ESPLANADE
Dengan penampilannya yang bergaya dan vokal yang masih menyengat, penyanyi legenda, Datuk Zainalabidin, membuktikan beliau masih mampu memberikan persembahan penuh bertenaga, meskipun usianya sudah mencecah 66 tahun.
Konsert sempena ulang tahun ke-50 penyanyi legenda itu, Dato’ Zainalabidin ‘50th Anniversary Concert, yang berlangsung sebagai sebahagian sambutan Pesta Raya di Esplanade – Teater Di Persisiran dibanjiri peminat daripada pelbagai peringkat usia.
