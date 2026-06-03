Ikuti program menarik di perpustakaan S’pura pada Jun

Program ‘Cerita Kita’ boleh diikuti di Perpustakaan Choa Chu Kang, Perpustakaan Sengkang dan Perpustakaan Yishun. - Foto NLB

Program ‘Cerita Kita’ boleh diikuti di Perpustakaan Choa Chu Kang, Perpustakaan Sengkang dan Perpustakaan Yishun. - Foto NLB

Ikuti program menarik di perpustakaan S’pura pada Jun

Ikuti program menarik di perpustakaan S’pura pada Jun

Sempena cuti sekolah Jun ini, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB) mengajak keluarga dan pembaca muda meneroka pelbagai program serta pengalaman menarik yang dianjurkan di perpustakaan serata Singapura.

Pengunjung berpeluang menikmati ruang membaca unik yang disediakan oleh NLB, termasuk Stories by the Beach di Sentosa, Perpustakaan Pop-up Fiksyen Sains baru di Parkway Parade, serta ruang Community TakeOver bertema kartun Snoopy di Perpustakaan Punggol dan Perpustakaan Daerah Jurong.

Selain itu, kanak-kanak dan remaja boleh menyertai pelbagai kegiatan yang menggalakkan budaya membaca, pembelajaran dan penerokaan ilmu melalui sesi penceritaan termasuk dalam bahasa Inggeris dan Melayu.

Turut ditawarkan ialah program interaktif dan praktikal yang meneroka bidang seni, literasi digital, sains, kemampanan alam sekitar serta kesejahteraan diri.

Semua program ditawarkan secara percuma, namun sesetengah kegiatan memerlukan pendaftaran awal.

Cerita Kita

Program ini menawarkan kanak-kanak peluang mengikuti sesi penceritaan dan kegiatan interaktif yang dikendalikan oleh pencerita terdiri daripada pustakawan dan sukarelawan.

Selain menikmati cerita pilihan yang disusun khas, peserta juga berpeluang memupuk minat terhadap buku bergambar dalam bahasa Melayu serta mengenali budaya, sejarah dan warisan Melayu dengan lebih dekat.

Tarikh: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Jun

Masa: 11.30 pagi -12.30 tengah hari

Lokasi: Perpustakaan Choa Chu Kang, Perpustakaan Sengkang, Perpustakaan Yishun

Daftar di: go.gov.sg/ceritakita

Kelab Baca Ria

Kelab Baca Ria direka khas untuk kanak-kanak berusia antara empat dengan lapan tahun. - Foto NLB

Direka khas untuk kanak-kanak berusia antara empat dengan lapan tahun, kelab membaca ini bertujuan memupuk rasa cinta terhadap buku bergambar bahasa Melayu serta membina tabiat membaca yang baik sejak usia muda.

Kelab ini bertemu sebulan sekali selama satu jam. Setiap sesi merangkumi aktiviti penceritaan yang diikuti dengan pelbagai kegiatan interaktif seperti seni dan kraf, serta permainan bahasa.

Sesi akan diakhiri dengan kegiatan mengeratkan hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak melalui sesi membaca bersama.

Tarikh dan lokasi: Setiap Sabtu kedua di Perpustakaan Tampines, setiap Sabtu ketiga di Perpustakaan Yishun, setiap Sabtu keempat di Perpustakaan Woodlands

Masa: 11.30 pagi - 12.30 petang

Daftar di: go.gov.sg/bacaria2026

Sesi bercerita Masjid Assyafaah

Pendaftaran tidak diperlukan bagi program Sesi Bercerita Bersama Masjid Assyafaah. - Foto NLB

Sesi bercerita ini dianjurkan dengan kerjasama Masjid Assyafaah sempena Hari Bapa. Ia akan meneroka nilai kekeluargaan, kasih sayang dan tanggungjawab.

Tarikh: 20 Jun

Masa: 11.30 pagi - 12 tengah hari

Lokasi: Perpustakaan Sembawang

Bina kemahiran berfikir dengan LEGO

Program Discovertech dapat membantu kanak-kanak memahami bagaimana teknologi bergantung kepada langkah-langkah logik dan penyelesaian kreatif. - Foto NLB

Bengkel ini bertujuan mencetuskan rasa ingin tahu kanak-kanak terhadap teknologi dengan memperkenalkan LEGO bukan sekadar sebagai permainan, tetapi juga sebagai alat untuk berfikir seperti jurutera dan penyelesaian masalah.

Melalui penceritaan, demonstrasi visual dan cabaran yang menyeronokkan, peserta akan diperkenalkan kepada konsep asas pemikiran komputer seperti penguraian masalah dan pengecaman corak dengan cara yang mudah difahami serta menarik.

Melalui aktiviti secara berkumpulan dan secara langsung, peserta bukan sahaja dapat memahami konsep asas teknologi, malah turut mengukuhkan kemahiran literasi digital seperti mentafsir arahan, mengenal pasti dan membetulkan kesilapan, serta menerangkan proses pemikiran mereka.

Program ini sesuai untuk kanak-kanak berusia lima hingga lapan tahun.



Tarikh: 20 Jun

Masa: 11.30 pagi -12.30 tengah hari

Lokasi: Perpustakaan Woodlands

Ocean Keepers

Peserta program ‘Ocean Keepers’ berpeluang mempelajari usaha pemuliharaan marin serta mengenali kepelbagaian hidupan laut yang kaya dan unik melalui pelbagai reruai dan aktiviti pendidikan yang disediakan. - Foto NLB

Kanak-kanak yang mengikuti program ini akan dibawa ‘menyelami’ dunia lautan yang luas dan mempelajari tentang haiwan menakjubkan di dalamnya serta cabaran yang mengancam kelangsungan hidup mereka.

Kanak-kanak berpeluang menyertai pelbagai permainan interaktif dan cabaran untuk membantu menyelamatkan spesies haiwan itu daripada kepupusan.

Program ini sesuai untuk kanak-kanak berusia empat hingga lapan tahun dan merupakan sebahagian daripada Karnival Biodiversiti Marin di Perpustakaan Central.

Tarikh: 13 dan 14 Jun

Masa: 10 pagi - 5 petang