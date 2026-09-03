Berikut beberapa program percuma dan berbayar yang dapat memupuk minat membaca serta memperkaya penghayatan bahasa dan warisan Melayu dalam kalangan si kecil sepanjang cuti sekolah ini.

Sesi bercerita sempena ‘Read For Good’

‘The Great Book Adventure!’

Seorang Peneroka Buku memerlukan bantuan anda! Buku-buku telah kehilangan cerita mereka, dan hanya anda yang mampu mengembalikannya. Jejaki petunjuk tersembunyi dan temui semula keajaiban membaca dalam pengembaraan interaktif ini.

Sesi bercerita ‘The Great Book Adventure!’ akan diadakan pada 6 September dari 10.30 pagi hingga 11 pagi. - Foto NLB

‘Once Upon a Story bersama Sheila Wee’

Sertai Sheila Wee, yang dikenali sebagai tokoh penceritaan Singapura, dalam sesi yang meriah menampilkan tiga kisah kesayangan ramai: ‘Stone Soup’, ‘Take a Little Walk Bear’ dan ‘Coyote and the Bird’.

Sesi bercerita ‘Once Upon a Story bersama Sheila Wee’ akan diadakan pada 6 September dari 2 petang hingga 2.30 petang. - Foto NLB

Kedua-dua sesi ini sesuai untuk kanak-kanak berumur empat tahun dan ke atas.



Program ini merupakan sebahagian daripada kempen membaca untuk tujuan amal anjuran Lembaga Perpustakaan Negara (NLB), Read for Good, yang meraikan ulang tahunnya yang ke-10 pada 2026.



Tarikh: 6 September

Masa: 10.30 –11 pagi dan 2 – 2.30 petang

Lokasi: Perpustakaan Central

Daftar: go.gov.sg/readforgood-6sep-ig

Teroka warisan hidup Kampong Gelam

‘Nature’s Stories: Exploring Kampong Gelam’s Living Heritage’ akan membawa kanak-kanak meneroka tumbuhan yang terdapat di sekitar kawasan Taman Warisan Melayu (TWM) yang telah lama menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian, tradisi dan amalan budaya masyarakat di sana. - Foto TWM

Kawasan persekitaran Taman Warisan Melayu (TWM) bukan sekadar taman yang dihias indah.

Ia merupakan lanjutan hidup kepada kisah-kisah yang dipelihara di dalam muzium.

Banyak tumbuhan yang terdapat di sekitar kawasan itu telah lama menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian, tradisi dan amalan budaya masyarakat Melayu.

Melalui sesi jalan berpandu interaktif, Nature’s Stories: Exploring Kampong Gelam’s Living Heritage, peserta akan mengenali beberapa tumbuhan dengan memerhati, menyentuh dan menghidu tumbuhan tersebut sambil menyingkap kisah kegunaan tradisionalnya dalam makanan, perubatan, wangian, kraf tangan dan kehidupan harian di kawasan persekitaran Taman Warisan Melayu (TWM).

Ini diikuti kegiatan amali menggunakan tumbuhan yang telah diperkenalkan, seperti menganyam.

Peserta juga membawa pulang jurnal warisan mereka sendiri.

Sesi ini akan dijalankan dalam bahasa Inggeris dan sesuai untuk kanak-kanak berusia empat hingga 12 tahun.

Tarikh: 8 September

Masa: 10.30 pagi – 12.30 tengah hari

Lokasi: Taman Warisan Melayu

Harga: $24 untuk pasangan ibu/bapa dan kanak-kanak; $12 untuk ibu/bapa dan kanak-kanak tambahan

Daftar: go.gov.sg/naturesstories

Belajar bahasa Melayu di taman

Program ‘Bahasa Melayu In The Garden’ bertujuan membangunkan kosa kata dan kemahiran komunikasi kanak-kanak menerusi pengalaman dunia sebenar yang bermakna sambil memupuk rasa cinta kepada dunia luar. - Foto INSTAGRAM ROOTS & BOOTS

Dalam program Bahasa Melayu In The Garden: Bermain, Bertutur, Teroka!, kanak-kanak akan belajar menerusi permainan dan penerokaan alam semula jadi.

Dikendalikan dalam bahasa Melayu, program ini bertujuan membangunkan kosa kata dan kemahiran komunikasi secara semula jadi menerusi pengalaman dunia sebenar yang bermakna sambil memupuk rasa cinta terhadap dunia luar.

Sesi ini sesuai untuk kanak-kanak berusia tiga tahun dan ke atas.

Tarikh: 8 September

Masa: 2 – 5 petang

Lokasi: Kebun Bunga Singapura

Harga: $110 seorang kanak-kanak, termasuk semua sumber dan snek

Daftar: www.rootsandboots.sg

Sesi cerita Pak Kaduk dan Si Kunani

Sesi bercerita ‘Pak Kaduk dan Si Kunani’ sesuai untuk kanak-kanak berumur empat hingga tujuh tahun. - Foto TWM

Pak Kaduk ialah seorang petani yang menanam impian untuk mengubah nasib keluarganya.

Dengan harapan memperoleh rezeki, Pak Kaduk membawa ayam kesayangannya, Si Kunani, ke gelanggang sabung ayam di Istana.

Namun, tanpa disedarinya, satu keputusan yang dibuat Pak Kaduk bakal mengubah perjalanan hidupnya buat selama-lamanya.

Ayuh ikuti cerita Pak Kaduk yang akan dipersembahkan oleh pencerita Pak Tam, dengan gabungan penceritaan, nyanyian dan interaksi bersama penonton.

Selepas sesi bercerita, peserta berpeluang memasuki bangunan yang sebelum ini merupakan Istana diraja.

Mereka boleh pelajari tentang kehidupan di Istana pada masa dahulu di Galeri Tetap TWM.

Peserta juga berpeluang membawa pulang Si Kunani versi mereka sendiri yang dihasilkan dalam satu kegiatan kraf tangan.

Sesi ini akan dijalankan dalam bahasa Melayu dan sesuai untuk kanak-kanak berusia empat hingga tujuh tahun.