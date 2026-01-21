Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

‘Cruise healing’ akan berlangsung selama tiga hari dua malam, dari 26 hingga 28 April 2026 menggunakan kapal persiaran Genting Dream. - Foto BH

‘Cruise healing’ akan berlangsung selama tiga hari dua malam, dari 26 hingga 28 April 2026 menggunakan kapal persiaran Genting Dream. - Foto BH

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pelayaran istimewa dari Singapura ke Melaka anjuran Berita Harian (BH) menjanjikan bukan sahaja persiaran yang menenangkan, malah peluang mendalami kisah jatuh bangun personaliti popular yang turut serta.

Perjalanan ‘healing’ selama tiga hari dua malam, dari 26 hingga 28 April 2026, akan berlayar dengan kapal persiaran Genting Dream.

Antaranya, Elly Mazlein, penyanyi, pelakon, pengacara dan pelawak Malaysia, mesra disapa ‘Kak Lina Pom Pom’, bakal berkongsi cabaran hidup yang diatasi.

“InsyaAllah antara aktiviti bersama Kak Lina adalah sesi berkongsi pengalaman jatuh bangun sebagai anak seni yang sedikit sebanyak boleh menjadikan sumber inspirasi dan motivasi buat kita semua.

“Dan di sebelah malam pula Kak Lina akan menghiburkan para penumpang dengan dua buah lagu di samping gelak ketawa santai bagi menceriakan suasana sepanjang ‘cruise’,” kata Elly.

Beliau akan digandingkan bersama personaliti tempatan popular, Suhaimi Yusof.

Mengajak pembaca BH menyertai, Suhaimi berkata:

“Ini bukan setakat melancong, ini adalah usaha merapatkan ikatan kekeluargaan. Bayangkan tiga hari kita bersama dalam kapal yang penuh dengan kemudahan dan keselesaan? Lepas itu bergabung pula dengan keluarga-keluarga lain. Dua perkataan bagi menggambarkan perasaan selepas kembara bersama - puas hati.”

Turut hadir memberi bimbingan kerohanian ialah mantan Timbalan Mufti, Ustaz Hannan Hassan, yang akan memimpin doa, solat jemaah di bawah langit malam serta memberi ceramah yang bertujuan membangkitkan semangat peserta.

Genting Dream akan berlabuh berhampiran bandar Melaka yang menawarkan pemandangan indah landskap dan pantai sekeliling.

Penumpang yang turun akan menikmati perjalanan singkat menaiki bot tender melalui Sungai Melaka ke Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan (ICQS).

Dari situ, penumpang hanya perlu berjalan dalam 15 minit untuk ke nadi Melaka, Tapak Warisan Dunia Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu (Unesco), yang menampilkan bangunan kolonial merah Dutch Square, dan Jonker Street, syurga membeli-belah, makanan dan hiburan.

Harga bermula dari $299 seorang bagi bilik ‘Interior Stateroom’ yang dikongsi dua orang.

Bagi pemegang kad DBS/POSB, terdapat diskaun tambahan sebanyak 5 peratus, menggunakan kod DBS5.