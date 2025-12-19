Bilik Deluxe Family Room ini terhubung, memberikan ruang yang lebih luas. - Foto BH oleh NUR SYUHRAH HASSAN

Village Hotel Sentosa menawarkan ciri hotel mesra keluarga, sesuai untuk keluarga dengan anak kecil. - Foto BH oleh NUR SYUHRAH HASSAN

Ingin memenangi penginapan ‘Deluxe Family Room’ bagi dua dewasa dan dua kanak-kanak di Village Hotel Sentosa?

Sertai peraduan Instagram Kaki Jalan di laman Instagram Berita Harian (BH).

Berikut cara menyertai peraduan:

(1) Kongsi video bertajuk ‘Destinasi mesra keluarga di Sentosa, seronok untuk si cilik’ di Instagram.

(2) ‘Follow’ profil Instagram @beritahariansg dan @villagehotelsentosa.

(3) ‘Tag’ seorang teman yang anda ingin staycay bersama.

(4) Taip di ruang komen mengapa anda layak menang staycay ini, tidak lebih daripada 50 perkataan.



SYARAT RASMI

Dengan menyertai peraduan ini, peserta bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat di bawah (“T&Cs”).

Penerangan Peraduan: Peraduan ‘staycation’ percuma di Village Hotel Sentosa anjuran Kaki Jalan (Berita Harian) berlangsung dari 19 Disember 2024 hingga 24 Disember 2025. Semasa tempoh peraduan, peserta perlu komen mengapa mereka layak memenangi penginapan untuk dua dewasa dan dua kanak-kanak di Village Hotel Sentosa dan ‘tag’ seorang teman.

Kelayakan: Peraduan terbuka hanya kepada mereka yang menetap di Singapura. Peserta mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau lebih pada masa penyertaan, dan memiliki akaun Instagram peribadi. Kakitangan SPH Media Limited dan syarikat berkaitannya (“Kumpulan SPH”) dan ahli keluarga terdekat mereka tidak layak mengambil bahagian. Hanya satu penyertaan akan dipertimbang untuk setiap peserta. Pemenang hanya boleh menerima satu hadiah (penginapan dua hari satu malam di Village Hotel Sentosa).

Hak Cipta: Semua hak cipta dan hak harta intelek lain dalam dan kepada bahan yang diserahkan hendaklah terletak hak sepenuhnya dan mutlak pada SPH Media Limited tanpa pampasan selanjutnya. Setakat maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang, setiap peserta dengan ini mengetepikan hak moralnya dalam dan kepada semua bahan tersebut yang memihak kepada SPH Media Limited. BH berhak untuk menggunakan mana-mana cerita peraduan di akhbar penerbitan kami, laman web dan saluran media sosial serta lain-lain platform yang dimiliki atau dikendalikan oleh SPH Media sebaik sahaja cerita telah dihantar ke peraduan melalui ruang komen di pos video ‘Destinasi mesra keluarga di Sentosa, seronok untuk si cilik’ di Instagram BH.

Hadiah: Peserta berpeluang memenangi penginapan dua hari satu malam di Village Hotel Sentosa. Pemenang dikehendaki mematuhi terma dan syarat tambahan penaja hadiah tersebut. Hadiah yang dimenangi tidak boleh dipindah milik, ditukar atau ditebus dengan wang tunai. BH berhak, pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menggantikan, menarik balik, menambah atau mengubah mana-mana hadiah yang ditawarkan tanpa memberitahu peserta.

Pemilihan pemenang, pemberitahuan dan kutipan hadiah: BH akan menghubungi pemenang melalui pesanan langsung Instagram (‘Direct Message’). E-mel pengesahan akan dihantar kepada pemenang seterusnya, dengan disertakan borang pengakuan dan kebenaran. Jika pemenang membenarkan orang lain mengambil hadiah bagi pihak mereka, mereka perlu mengisi borang kebenaran. Pemenang perlu mengemukakan e-mel pengesahan/NRIC kepada di pejabat SPH dan menandatangani Borang Pengakuan sebelum mereka boleh menerima hadiah mereka.



Urusan lain: Peraduan ini tidak ditaja, disokong atau ditadbir oleh, atau lain-lain yang dikaitkan dengan Instagram, Inc. Peserta mesti memahami bahawa mereka memberikan maklumat mereka kepada BH dan bukan kepada Instagram. BH berhak untuk mengubah suai peraduan atau mana-mana tarikh atau tarikh akhir yang ditetapkan dalam peraturan rasmi ini atau sebaliknya mengawal peraduan.

Baca terma dan syarat lain: https://www.sph.com.sg/terms-and-conditions/online-contests/